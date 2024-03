Indian Wells LIVE finali: in campo Medvedev- Alcaraz, occhio a Berrettini a Phoenix. Sakkari non può nulla contro Swiatek

MATCH SWIATEK La numero 1 del mondo supera 6-4 6-0 Maria Sakkari. Qui la cronaca dell’incontro

22.03 – Scendono in campo Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz per la finale maschile. Alcaraz nettamente in vantaggio all’applausometro

22.29 – Daniil Medvedev allunga subito sul 3-0, grazie a un break alla prima occasione nel secondo game e a un successivo turno di battuta tenuto dopo 14 punti giocati. Già sei gli errori non forzati di Alcaraz nei primi tre game

Schermo diviso in due alle 22, invece per la contemporanea della finale ATP Masters 1000 in California tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Ma prima c’è il titolo WTA 1000 da assegnare, con la numero 1 del mondo Iga Swiatek e una (ri)trovata Maria Sakkari a contenderselo.