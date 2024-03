Simone Vagnozzi non sarà a Miami con Jannik Sinner

Archiviata la sconfitta in semifinale ad Indian Wells contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è subito pronto a tornare in pista al Miami Open. Nel 2023 il n°3 del mondo ha raggiunto l’ultimo atto in Florida, prendendosi la rivincita contro lo spagnolo dopo la sconfitta in California ma venendo fermato sul più bello da Daniil Medvedev. Quest’anno, se i pronostici del tabellone dovessero venire rispettati, potrebbe accadere il contrario.

Sinner potrebbe infatti affrontare Medvedev in semifinale e Alcaraz in finale (qui il possibile percorso completo), in quello che sarebbe un epilogo da sogno. Non solo, sarebbe anche la prima grande finale tra i due, dato che l’unico scontro diretto in cui in palio c’era anche un titolo è stato (finora) la finale di Umago 2022.

Proprio come ad Indian Wells, tuttavia, anche a Miami Jannik non potrà contare sull’apporto di Simone Vagnozzi. Come scritto in mattinata da Federica Cocchi su La Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex coach di Marco Cecchinato tornerà nel box di Sinner direttamente a Montecarlo. “Simone Vagnozzi avrebbe dovuto raggiungere la squadra, ma sta ancora guarendo da un piccolo intervento […]. Il tecnico marchigiano ripartirà dagli allenamenti sulla terra a Montecarlo, al rientro dagli Stati Uniti” – si legge sulla rosea. Anche papà Hanspeter tornerà in Italia.

Per quanto riguarda le condizioni fisiche dell’azzurro, che aveva destato qualche preoccupazione nei suoi tifosi visti gli acciacchi a gomito e polso, non c’è da preoccuparsi. “Le preoccupazioni sul fastidio al gomito sinistro che ha condizionato Sinner sembrano ormai dissolte. Il fisioterapista Giacomo Naldi ha lavorato sull’articolazione e anche la botta al polso rimediata nella caduta durante la semifinale non ha lasciato strascichi“ – si legge ancora su Gazzetta.

Anche a Miami, dunque, Sinner è pronto per un altro torneo da grande protagonista.