Presentato il 47° Torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze”. In passato hanno giocato alle Cascine ben 11 tennisti poi diventati n.1 del mondo [VIDEO]

A Firenze è grandissima l’attesa per la 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze”. La kermesse torna in Viale del Visarno dal 26 marzo al 1 aprile e saranno 30 le nazionalità presenti alla storica manifestazione under 18 che si gioca sui campi del Circolo del Tennis Firenze 1898.

La tradizione del torneo è caratterizzata dalla presenza di ben 11, tra giocatori e giocatrici, che hanno calcato i campi del circolo centenario fiorentino che lo scorso anno ha ricevuto dall’amministrazione fiorentina il Fiorino d’Oro (in occasione della festa per i 125 anni del club) che poi sono diventati numeri uno al mondo. Un torneo che fa ripartire la stagione delle manifestazioni giovanili in Toscana considerata vera e propria regione con vocazione giovanile.

Tanti i tennisti del recente passato che si sono distinti al Città di Firenze tra cui Roger Federer, Andy Murray, Karen Chacanov il nostro capitano di Coppa Davis Filippo Volandri che in finale sfidò proprio Federer. Protagonisti sui campi delle Cascine anche i nostri azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti vincitore proprio dell’edizione 2018. Tra le donne nomi del calibro di Martina Hingis, Jennifer Capriati, Amelie Mauresmo, Dinara Safina, Simona Halep hanno iscritto il proprio nome nell’albo d’oro della prestigiosa manifestazione.

“In primis voglio dire che anche il Ct Firenze è vicino alla tragedia che ha colpito la Fiorentina con la perdita di Joe Barone. Poi sono davvero onorato di poter dare il via alla 47° edizione del Torneo giovanile Città di Firenze – spiega Carlo Pennisi, presidente del Ct Firenze 1898 – nata da un’idea di Paolo Galgani che poi ho continuato a seguire per tanti anni e la soddisfazione è vedere questa competizione ancora un punto di riferimento del tennis giovanile mondiale”

“Un plauso al Ct Firenze che è un po’ il cuore del tennis mondiale in questo momento con la presenza dell’Insalatiera della Coppa Davis ed ora con il Torneo Internazionale Giovanile – spiega Cosimo Guccione assessore allo sport del Comune di Firenze – il Fiorino d’Oro consegnato dall’amministrazione lo scorso anno per i 125 anni del club è stato un riconoscimento super meritato”.

“Al Ct Firenze è nata la Federtennis e a Firenze si è trasformata in Fitp – spiega il consigliere nazionale Fitp Guido Turi – qui sono passati i migliori giocatori junior del mondo e tanti campioni”.

“Dal Ct Firenze inizia il trittico di tornei giovanili in Toscana che proseguirà con Prato e santa Croce – dice Luigi Brunetti presidente Fitp Toscana – è un momento davvero unico per la nostra regione con il Trophy Tour della Coppa Davis, gli aggiornamenti e i tornei. Firenze non si discute”

“Essere partner del Torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze è il giusto modo per dare forza e sostegno a una manifestazione davvero bella e che spinge i giovani a fare sport – mette in luce Andrea Prandini direttore commerciale Retail Toscana e Umbria Intesa San Paolo – la nostra mission è anche questa e questo evento merita perché ha grande tradizione e si svolge in un luogo bellissimo”.

“Il Ct Firenze e il Meyer sono ormai tre anni che hanno una partnership solidale – spiega Alessandro Benedetti, segretario generale della Fondazione Meyer – è giusto unire ragazzi che diventeranno campioni con chi purtroppo ha problemi e deve lottare in altra maniera. Il nostro stand sarà attivo per tutta la durata del torneo e ai ragazzi che si avvicineranno verrà dato un gadget”

“Il torneo è di ottimo livello anche perché in questo periodo non ci sono altre manifestazioni junior e quindi siamo sicuri che vedremo del tennis spettacolare – illustra il direttore del torneo Giovanni Del Panta – abbiamo dato delle wild card a diversi giocatori del nostro circolo e al Tc Prato. Sottolineo quella assegnata a una ragazzina russa che si allena in Italia che è numero due under 14 Ruchkina Kseniia senz’altro da seguire fin dalle qualificazioni”.

Il tabellone delle qualificazioni a 32 giocatori e giocatrici vedrà in campo gli atleti dalle 9,30 di lunedì 25 marzo per terminare con le sfide decisive martedì 26 marzo per qualificare al tabellone principale 4 giocatori e 4 giocatrici.

L’inizio delle sfide nel tabellone principale sarà mercoledì 27 marzo con finali previste nel giorno di Pasquetta come tradizione (lunedì 1 aprile).

Il tabellone principale prevede 32 giocatori nel maschile e 32 nel femminile e a questi si aggiungono i tornei di doppio.



Il direttore del torneo sarà il maestro Giovanni Del Panta mentre come giudice arbitro della manifestazione è stato designato Sebastiano Cavarra.

Entry List:

Le nazioni presenti sono ben 30 con il ritorno dei giovani europei in special modo dalla Spagna che avrà i due favoriti nel tabellone maschile con il numero 47 delle classifiche giovanili Izan Almazan Valiente e il numero 60 Sergio Planella Hernandez. Saranno ben 12 i giocatori tra i primi 100 presenti . Come terzo incomodo ci sarà l’atleta della Repubblica Ceca Jan Klimas (63 Itf) mentre il quarto favorito in base alla classifica (69) sarà l’azzurro Daniele Rapagnetta . A seguire lo svizzero Henry Bernet (70), il giocatore di Singapore Bill Chan (79), l’altro spagnolo Roger Pascual Ferra (82) e l’italiano Andrea De Marchi (83). Da seguire anche l’azzurro in forte ascesa Vito Antonio Darderi fratello di Luciano Darderi appena entrato tra i primi 100 al mondo.

A livello femminile la prima favorita è la tedesca Julia Stusek (37) che precede le tre giocatrici della Repubblica Ceca: Lucie Urbanova (41) Julie Pastikova (45) e Eliska Forejtkova (59) . A seguire in classifica le due azzurre Gaia Maduzzi (67) e Alessandra Teodosescu (75) . Chiudono l’entry list delle prime otto teste di serie l’ucraina Yelyzaveta Kotliar (80) e l’inglese Gabia Paskauskas (84). Tra le toscane presente la campionessa italiana under 16 del 2022 Anastasia Bertacchi che sarà in main draw grazie alla sua classifica.

Durante la manifestazione l’accesso al torneo sarà libero e sarà una grande occasione per i tanti appassionati di poter vedere dal vivo i futuri campioni del tennis mondiale. Il Circolo del Tennis Firenze 1898 si trova nel polmone verde della città, all’interno del Parco delle Cascine, con la sua tradizione centenaria e soprattutto un luogo dove è bello poter seguire incontri divertenti e appassionanti. Le semifinali verranno giocate il giorno di Pasqua (domenica 31 marzo) e le finali a Pasquetta (lunedi 1 aprile).