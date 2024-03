WTA Charleston: wild card a Wozniacki e Haddad Maia

Il Credit One Charleston Open, che avrà inizio il 30 di marzo per terminare domenica 7 aprile, ha annunciato le atlete che beneficeranno di una wild card per il tabellone principale. Il torneo, classificato come WTA 500, giunge alla edizione numero 51 e come noto ha la particolarità di essere l’unico disputato sulla terra verde; la campionessa uscente è la tunisina Ons Jabeur, che nel 2023 superò in finale Belinda Bencic con il punteggio di 7-6(6) 6-4.

L’ex numero uno del mondo Caroline Wozniacki è il nome più suggestivo del poker di tenniste in questione. La danese, campionessa a Melbourne nel 2018, ha impreziosito la sua storia nel torneo cogliendo un successo nel 2011 in due set contro Elena Vesnina e due altre finali, perse nel 2009 con Sabine Lisicki e dieci anni dopo con Madison Keys. Per lei nel complesso sei partecipazioni nella manifestazione della Carolina del Sud e in questo inizio di stagione un quarto di finale a Indian Wells, perso con la futura vincitrice Iga Swiatek.

Il secondo nome è quello della brasiliana Beatriz Haddad Maia, attuale numero 13 del ranking e quest’anno semifinalista ad Abu Dhabi; per lei nel passato due gettoni di presenza nel torneo e solo una vittoria all’attivo, nel 2015 ai danni della portoghese Larcher De Brito. La terza atleta che entra nel tabellone senza passare per le qualificazioni è la campionessa di Wimbledon junior Clervie Ngounoue; la diciassettenne statunitense arriva dalle qualificazioni di Indian Wells, dove ha vinto un turno per poi cedere a Taylor Townsend.

L’ultima scelta degli organizzatori ha premiato Shelby Rogers, nata nel 1992 proprio nella città che ospita la manifestazione. La tennista di casa sta provando a rientrare dopo un’assenza di sei mesi a partire dal luglio dello scorso anno; durante la convalescenza per infortunio ha trovato modo anche di sposarsi, a dicembre. Per lei dieci partecipazioni al torneo e un quarto di finale, perso nel 2017 contro Mirjana Lucic.