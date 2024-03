ATP Miami, Scanagatta: “Pazzesco andamento dell’atteso duello fra uno straordinario Jannik Sinner e un irriconoscibile Daniil Medvedev” [VIDEO]

Pazzesco andamento dell’atteso duello fra uno straordinario Jannik Sinner e un irriconoscibile Daniil Medvedev: non ricordo di aver mai visto Medvedev perdere 6-1 6-2 in 69 minuti come stasera. Medvedev, che ricordiamo è il n. 4 del mondo e non il n. 40, non sapeva come fronteggiare il servizio di Sinner, ha provato a stare più avanti poi più indietro, sugli scambi di rovescio non è quasi mai riuscito a fare il punto. E Sinner lo ha sorpreso poi con il lungo linea.

La partita di Medvedev, battuto per la quinta volta di fila, è praticamente finita quando il tennista russo non è riuscito a convertire due palle break nel terzo game. È stata una partita perfetta per Sinner che ora se vincerà diventerà n. 2 del mondo. Lui dice che è più importante vincere il torneo dopo due finali perdute che non diventare n. 2. “Sembro maturo ma ho pur sempre 22 anni…”.