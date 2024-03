Novak Djokovic sulla separazione da Ivanisevic: “Dopo quasi 5 anni la nostra collaborazione si è esaurita. Non so se ci sarà un altro dopo di lui”

Si è tenuta a Belgrado, davanti alla stampa serba, la presentazione di ‘Legend‘, documentario dedicato a uno dei primissimi mentori in giovane età di Novak Djokovic, Nikki Pilic. A margine della serata il campione serbo – presente in sala – ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla fresca separazione dal suo coach, Goran Ivanisevic.

“Prima di tutto, Goran sarà mio amico per sempre, mio e della mia famiglia. È una persona molto cara per me, la fine della nostra collaborazione professionale non significa che la nostra amicizia si interrompa. La nostra separazione è stata positiva, per quanto ‘positiva’ possa essere una separazione. Dopo quasi 5 anni, semplicemente eravamo arrivati a un punto dove la nostra collaborazione si è ‘esaurita‘. Insieme abbiamo scritto la storia del nostro sport. Abbiamo vinto Slam, concluso stagioni da numero uno al mondo, ma abbiamo anche attraversato prove e tribolazioni. La squalifica agli US Open, la deportazione dall’Australia. Ricorderò sempre che è stato lì per me come persona, come essere umano, prima di tutto, e che ha portato il giusto insieme di valori nella nostra relazione. Questo tipo di chimica ha portato grandi risultati. Auguro il meglio a Goran”.

A proposito del suo futuro Novak non si è voluto sbilanciare, affermando che non sa ancora chi siederà nel suo angolo per il prosieguo della stagione. “Non ho ancora un’idea chiara su chi sarà il nuovo allenatore, né se ce ne sarà uno. Ho avuto allenatori fin da quando ero ragazzino, ora cerco di sentire da solo ciò di cui ho bisogno, ciò con cui mi sento più a mio agio. Sarete informati nel caso in cui qualcuno si unisca alla squadra“.

La separazione da Ivanisevic segue quella avvenuta col l’ex manager Artaldi arrivata già alla fine della scorsa stagione. Attualmente lo staff di Djokovic è il seguente: Miljan Amanovic e Claudio Zimaglia come fisioterapisti; Marco Panichi come preparatore atletico; Carlos Gomez Herrera come agente e sparring partner e Mark Maden come agente e persona dedicata alla parte business.

Dalla Serbia Sasa Ozmo, sempre aggiornato sulle vicende del n°1 del mondo, aggiunge due indiscrezioni a riguardo. In questi giorni l’ex giocatore Nenad Zimonjic si è allenato spesso con Djokovic, ma senza che ci sia stato un annuncio ufficiale come persona aggiunta allo staff. E infine suo fratello, Marko Djokovic, dovrebbe viaggiare con lui nei prossimi tornei.