ATP Montecarlo, il programma di giovedì 11 aprile: Musetti terzo match sul centrale, Sinner a seguire. Sonego chiude il Campo dei Principi

Infinita e trepidante attesa per la sfida fra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, con il serbo chiamato a vendicare la dura sconfitta dello scorso anno. Stesso torneo, stesso turno, stesso campo, stesso favorito e stessa favola da riscrivere: terza partita sul Court Reinier III a partire dalle 11, presumibilmente intorno alle 14 circa. Prima di Lorenzo, derby russo fra Medvedev e Khachanov, e la fine del match Rune-Nagal, interrotto causa pioggia con il danese avanti un set e un break.

Terminato il match di Musetti, il numero 1 italiano e 2 del mondo Jannik Sinner affronta Jan-Lennard Struff per un posto ai quarti di finale. I due si sono affrontati una sola volta, proprio qualche settimana a Indian Wells: dominante 6-3 6-4 in poco più di un’ora per l’azzurro. Condizioni del tutto differenti, ma Jannik ha dimostrato con Korda di essere in grandissima fiducia, nonostante il cambio di superficie. Struff ha già battuto Baez e Coric: la voglia di scrivere un’altra impresa è tanta.

Hurkacz e Ruud chiudono il programma sul centrale.

De Minaur apre il Parco dei Principi, affrontando il connazionale Alexey Popyrin, boia di Rublev nel turno precedente. A seguire Kecmanovic chiamato alla rimonta su Dimitrov, per l’altra partita non terminata causa pioggia (6-4 2-1 per Grigor).

Altra grande sfida di giornata fra Zverev e Tsitsipas, col greco in grande rispolvero e fin ora sconfitto in soli 6 giochi, in un torneo che ha già vinto due volte. Anche per il tedesco facile vittoria su Ofner, ora chiamato all’impegno più complicato. I due si sono già affrontati 14 volte, i precedenti recitano 9 a 5 per Tsitsipas, uno dei quali proprio a Montecarlo nel 2022.

A seguire, l’ottavo di finale degli incompiuti, fra i vincenti di Rune-Nagal e Dimitrov-Kecmanovic.

Per chiudere in bellezza una giornata che lascia presagire grande spettacolo, Sonego sfida Ugo Humbert, per l’altro remake italiano della giornata. L’anno scorso l’azzurro vinse, sul campo numero 2, rimontando in un’epica partita. Ora, Lorenzo, arriva dopo aver battuto Aliassime da lucky loser, favorito dal ritiro di Alcaraz. Nulla da perdere, solo tanto da guadagnare.

