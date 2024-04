Ubicontest, Montecarlo day 7: sabato, semifinali e verdetti. Sarà Sinner-Djokovic? Gioca con Ubitennis e indovina la finale

Siamo agli sgoccioli della prima settimana di vita dell’Ubicontest, è tempo di penultimo giorno, tempo di semifinali, al Montecarlo Rolex Masters. Per una volta non ci sono state partite da scegliere per Pellegrino Dell’Anno e Giovanni Pelazzo, essendoci solo le due semifinali sulle quali giocare cliccando su questo link. E che semifinali, con una spruzzata d’azzurro ben presente anche oggi.

Il match più atteso, nonché primo nell’order of play, mette di fronte il n.2 al mondo Jannik Sinner e il n.12 Stefanos Tsitsipas, avanti 5-3 nei precedenti pur avendo perso gli ultimi due. Il greco, campione due volte in questo torneo, sembra aver ritrovato il proprio tennis, e ha battuto l’azzurro tre volte su 4 sul rosso. Jannik ha invece confermato il miglior risultato qui, la semifinale, e scende in campo consapevole di poter ottenere la sua prima finale in un 1000 sulla terra. Non a caso è il prescelto anche dalle quote: la sua vittoria è a 1,30 su Goldbet, 1,30 su Better, 1,29 su Bet365, mentre quella del greco è a 3,55 su Goldbet e Better, 3,75 su Bet.

In finale uno dei due troverà il vincente del match tra il n.1 Novak Djokovic e la tds n.8 Casper Ruud, che ha perso 5 precedenti su 5 senza mai portare a casa un set. Un rullino di marcia non proprio incoraggiante per il norvegese, che torna dopo 3 anni in semifinale nel Principato, in cerca della prima finale 1000 sul rosso. Torna invece dopo 9 anni Nole, che cerca la terza vittoria qui per completare (anche) il Triple Golden Masters. Non a caso è nettamente favorito: 1,37 su Goldbet, 1,37 su Better e 1,36 su Bet365, mentre Ruud vale 3,10 volte la posta su Goldbet e Better, 3,20 su Bet365.

Vuoi mettere alla prova le tue conoscenze tennistiche?

Mandaci il tuo pronostico,

per tre match non ci vuole più di un minuto e mezzo!