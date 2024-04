Storm Hunter operata dopo la rottura del tendine d’Achille

Giorni difficili per l’australiana Storm Hunter: rottura del tendine d’Achille e stagione finita. La ventinovenne numero tre di doppio era stata convocata da Samantha Stosur, neo capitana della formazione aussie di Billie Jean King Cup by Gainbridge, per rappresentare il suo paese. Ma durante uno degli allenamenti che precedeva l’inizio degli incontri, Hunter è crollata al suolo in preda al dolore. Lo staff medico australiano ha prontamente assistito la tennista, ma l’entità dell’infortunio è apparsa subito grave. Hunter si è poi sottoposta ad esami nella serata di giovedì 11 aprile. Lì la diagnosi è stata chiara: rottura del tendine d’Achille.

Hunter è rimasta a seguito della squadra aussie per sostenere le compagne, vittoriose nello scontro con il Messico. Inevitabile, però, l’operazione per ricostruire la lesione al tendine. E, infatti, la numero tre del mondo di doppio ha comunicato via social nella giornata di mercoledì che l’intervento è andato bene, ringraziando anche i fan per il sostegno ricevuto.

Il percorso di guarigione sarà lungo per Hunter che deve abbandonare anche il sogno di competere in un’altra Olimpiade, per la quale cullava sogni importanti nel tabellone di specialità.