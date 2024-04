Alcaraz a Madrid, coach Ferrero: “Inizia a vedere la luce, allenamenti positivi”

Dopo la suggestiva serata dei Laureus Award, tenutasi ieri sera nel Palacio de Cibeles di Madrid, Juan Carlos Ferrero ha concesso una breve intervista a Eurosport Spagna riguardo al numero 3 del mondo, Carlos Alcaraz. In seguito al ritorno dagli Stati Uniti, l’infortunio riscontrato all’avanbraccio destro ha costretto Alcaraz a ritirarsi dal torneo di Monte Carlo e a saltare anche quello di Barcellona.

Tuttavia, secondo il coach, la situazione sta gradualmente migliorando. Lo spagnolo in questi giorni si trova al Masters 1000 di Madrid, alle prese con gli allenamenti che, in via precauzionale, hanno deciso di fare con una fascia protettiva all’avambraccio destro. Ferrero ha affermato che proprio a Madrid, stanno finalmente arrivando i miglioramenti: “Non stare bene fisicamente non è mai positivo per il morale del giocatore, ma questa settimana Carlos sta iniziando a vedere la luce. Durante gli allenamenti si è sentito molto bene e credo che questo sia estremamente positivo per l’andamento della settimana e per prepararsi il meglio possibile”.

Secondo Ferrero, accettare dei periodi di riposo a causa di infortuni è parte integrante del percorso di crescita di un giovane tennista: “Deve comprendere che anche queste pause fanno parte della vita nel circuito. Le settimane si susseguono una dopo l’altra: dopo un mese trascorso negli Stati Uniti, abbiamo avuto questo contrattempo a Monte Carlo. Ci ha fatto perdere un po’ più di tempo del previsto, ma il calendario è fitto di eventi e quando ci si infortuna può capitare di non poter partecipare a certi tornei” conclude l’allenatore, fiducioso nel rapido ritorno di Carlitos, che, salvo imprevisti, venerdì 26 aprile giocherà il primo match del Mutua Madrid Open.