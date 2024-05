WTA Roma, forfait della campionessa in carica Rybakina: “Non sto abbastanza bene per competere”. Al suo posto Dodin

Elena Rybakina si è ritirata dal tabellone principale del singolare femminile a causa di una malattia. La tennista kazaka testa di serie n.4 viene sostituita da lucky loser Oceane Dodin (sconfitta nelle qualificazioni di Roma da Brenda Fruhvirtova). Sarà dunque la francese ad affrontare la romena Irina Begu, ma non sul campo centrale come inizialmente previsto. Il ritiro di Rybakina infatti implica anche una modifica nella programmazione e a beneficiarne è la tunisina Ons Jabeur. La testa di serie n.8 infatti disputerà il suo incontro con Sofia Kenin non sul Grandstand bensì sul campo principale degli Internazionali d’Italia.

Queste le parole di Rybakina: “Sono delusa di dovermi ritirare da Roma quest’anno, ma sfortunatamente non mi sento abbastanza bene per competere. Ho dei bei ricordi dell’anno scorso e non vedevo l’ora di difendere il mio titolo. Roma è così speciale per me, e non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo per rivendicare il mio titolo e giocare davanti ai tifosi italiani”