ATP Roma, Paul: “Sono cresciuto sulla terra battuta”

Tommy Paul è il terzo semifinalista di questa edizione dagli Internazionali Bnl d’Italia. Il percorso fino a questo momento dello statunitense è stato pressoché perfetto, in quanto è riuscito a concedere un solo set in cinque partite disputate. Dopo aver battuto il numero 4 al mondo nella giornata di ieri, Daniil Medvedev, il nativo di Voorhees ha raggiunto la semifinale grazie alla vittoria con Hurkacz. La partita è stata molto combattuta, ma – dopo 2 ore e 43 – Paul è riuscito a superare il suo avversario 7-5 3-6 6-3 e a passare il turno. Nella postpartita, lo statunitense è intervenuto in conferenza stampa.

D: “C’è qualche fattore in particolare a cui attribuiresti questi successi dei giocatori americani su terra battuta?

Paul: “Voglio dire, per me è semplicemente il fatto avere più esperienza sulla terra battuta. Ho trascorso molte stagioni qui. Ho fatto un bel blocco di allenamento prima di venire qui. Mi sento più a mio agio di quanto probabilmente non mi sia mai sentito. In realtà sono cresciuto giocando sulla terra battuta. Questo era il terreno dove prima giocavo, anche prima di giocare i tornei sul cemento. Voglio dire, mi sento a mio agio. Mi sto davvero godendo il tempo trascorso in questo momento. Ma non so se c’è un fattore che vale per tutti noi. Non sono sicuro”.

D: “In molti qui a Roma parlano della tua passione per la Lazio. Visiteresti un giorno la sede della Lazio? Cosa pensi della stagione della squadra quest’anno? Qual è il tuo giocatore preferito?

Paul: “Il giocatore preferito è Immobile. Non sono sicuro di come lo dite (sorride). Domenica scorsa sono andato a una partita. Quella è stata l’unica partita a cui abbia mai assistito. Mi sono davvero divertito. Sono diventato un fan tramite Reilly Opelka. In un certo senso mi ha preso in giro. Non sapevo nemmeno come fosse iniziata per lui. Penso che avesse un amico qui a Roma che amava la Lazio. Reilly in realtà si chiude a chiave e guarda molte partite. Sì, voglio dire, è stato davvero divertente. Ho incontrato un paio di persone coinvolte nell’organizzazione, ho imparato un po’ della storia della squadra, delle squadre qui a Roma. È stata una cosa divertente per me”.

D: “A causa dell’infortunio, hai avuto modo di prepararti con più tempo. Pensi che potresti prendere in considerazione questa tattica anche per il futuro e magari sacrificare alcuni tornei?

Paul: “È stato davvero un peccato l’infortunio alla caviglia a Miami. Pensavo di giocare uno dei miei migliori tennis. Come hai detto tu, per me, voglio dire, ha funzionato davvero bene. Ho avuto molto tempo per prepararmi sulla terra battuta. È stato un po’ come ricominciare da zero. Voglio dire, ho iniziato i miei allenamenti letteralmente stando su un piede solo, come farebbe chiunque quando si sta riprendendo da un infortunio alla caviglia. Ad esempio, ogni giorno facendo sempre un po’ di più, mi sono trovato davvero a mio agio sulla terra battuta. Tutta la mia squadra ha cercato di convincermi a non giocare all’inizio della stagione sulla terra battuta, per avere un blocco di allenamento più lungo. Quest’anno sono stato un po’ costretto a farlo. Sono felice che sia successo”.

D: “Hai sbagliato molti dropshot oggi. Hai fatto molti errori che non sono normali per te. Hai alternato tiri meravigliosi a errori incredibili. Come lo spieghi?

Paul: “Non so come spiegarlo, non so se è mentale”.

D: “Lavori con Brad da qualche anno. Cosa ha aggiunto nello specifico al tuo gioco sulla terra battuta?

Paul: “Sto con Brad da quattro/cinque anni. Mi ha aiutato tantissimo in ogni superficie. Non lavoro solo con lui, ma ho un allenatore a casa che si chiama Ugo Armando. E’ il ragazzo con il quale passo il tempo quando sono a casa. Lavora con Brad, parlano praticamente ogni giorno quando sono a casa. Mi aiutano ad andare avanti e a sistemarmi”.

Lorenzo Celenza