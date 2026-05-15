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LIVE ATP Roma, Sinner-Medvedev: gioco interrotto per pioggia! Jannik avanti un break nel 3°

Segui con Ubitennis il LIVE della semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Alle diciannove toccherà a Jannik Sinner affrontare Daniil Medvedev

Di Redazione
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Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)

🆕 I segreti di Sinner direttamente dall'Alto Adige, Darderi sogno Finale
Guarda la quinta puntata di Salotto Ubitennis, lo speciale sugli Internazionali d’Italia con Ubaldo Scanagatta e grandi ospiti che commentano dal Circolo Canottieri Roma tutto il meglio del Foro Italico.

Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta live dell’ATP di Roma. Siamo giunti al giorno delle semifinali maschili del Masters 1000 di Roma 2026. In questo venerdì, Jannik Sinner e Luciano Darderi provano ad ottenere l’accesso alla finalissima di domenica. Si parte dalla sfida tra Luciano e Casper Ruud: si inizia alle 15.30 sul Campo Centrale.

Leggi qui la preview delle due semifinali

10 min ago15/05/2026 21:51

Non si gioca prima delle 22:15

La prima comunicazione all’interruzione del gioco è che non si tornerà in campo prima delle 22:15.

20 min ago15/05/2026 21:41

Piove, ci si ferma!

Jannik Sinner arriva ad avere la palla del secondo break, facendo fare il tergicristalli a Daniil Medvedev che è costretto all’errore. Comincia a piovere e l’azzurro perde il punto: a quel punto va verso Aurelie Tourte e le chiede di valutare la situazione soprattutto a livello di righe. Alla fine, sul vantaggio per il russo ci si ferma e il campo viene coperto.

23 min ago15/05/2026 21:38

Sinner rimane avanti, 4-2!

Jannik Sinner fa un passo ulteriore verso la finale. Combinazione servizio-dritto che funziona bene, poi Daniil Medvedev lo aiuta con due brutti errori in manovra.

27 min ago15/05/2026 21:34

C’è il fisioterapista per Sinner!

Entra il fisioterapista per trattare Jannik Sinner, mentre Daniil Medvedev si lamenta con Aurelie Tourte per questo ingresso: il tutto in lingua francese.

32 min ago15/05/2026 21:29

Medvedev evita il doppio break!

Il game sembrava andare rapidamente via, poi Jannik Sinner ha tirato un dritto a tutto braccio e Daniil Medvedev ha commesso l’errore con il cross. Si arriva addirittura a palla break con una volée profonda del n. 1 – mentre comincia a piovigginare – ma il russo ne esce con l’ace finale.

38 min ago15/05/2026 21:23

Sinner conferma il break!

Tiene il servizio Jannik Sinner, che approfitta di qualche errorino di troppo di Daniil Medvedev, piazza una palla corta mai così precisa e rimane avanti con le unghie e con i denti, trovando anche lo strettino in corsa. Ogni tanto si lascia andare a qualche gesto non confortante, ma l’importante per lui è essere rimasto avanti.

43 min ago15/05/2026 21:18

Medvedev regala il break a Sinner!

Che regalo di Daniil Medvedev! Jannik Sinner si porta in vantaggio 0-30 con un rovescio lungolinea e un cattivo rimbalzo che gli è favorevole. Poi il russo sbaglia un dritto e un rovescio piuttosto semplici e permette al n. 1 di strappare.

45 min ago15/05/2026 21:16

Sinner reagisce subito, 1-1!

Strani errori da parte di Daniil Medvedev, che anche a campo quasi aperto incappa in un paio di gratuiti e permette a Jannik Sinner di riportarsi in parità.

50 min ago15/05/2026 21:12

Medvedev parte bene!

Daniil Medvedev parte nel terzo set con un buon primo turno di battuta. Una smorzata troppo lunga permette il recupero a Jannik Sinner, che poi fa male anche con il dritto lungolinea. Al servizio, però, il russo si sta ben comportando.

56 min ago15/05/2026 21:06

Medvedev vince 7-5 il secondo set!

Daniil Medvedev strappa il servizio a Jannik Sinner e porta la contesa al terzo. Il russo prende un paio di righe a inizio game costringendo il n. 1 a giocare sempre in controtempo. Il solito ace arriva, ma non basta a ‘Jan’, che si fa punire dal suo avversario, il quale fa spesso uso della smorzata. Scuote la testa l’azzurro in panchina.

1 hr 5 min ago15/05/2026 20:56

Medvedev si assicura il tie-break

Daniil Medvedev si assicura quantomeno di giocare il tie-break nel secondo set! Il russo va avanti 40-0 con due buone prime di servizio e una palla corta, poi commette due doppi falli anche perché Jannik Sinner fa un passo in campo per mettergli pressione. L’ultima smorzata, però, va a segno.

1 hr 12 min ago15/05/2026 20:50

Sinner esce da un altro game tosto!

Jannik Sinner rimane lì, attaccato a Daniil Medvedev. Due doppi falli, una smorzata non raggiunta e il russo lo costringe ai vantaggi. Nel momento importante però arriva il solito ace. 5-5!

1 hr 16 min ago15/05/2026 20:45

Medvedev detta il ritmo!

Daniil Medvedev non vuole abbassare il proprio ritmo e torna avanti nel punteggio. Jannik Sinner sta provando a fargli giocare sempre una palla in più, ma il russo scende spesso a rete per chiudere i punti.

1 hr 19 min ago15/05/2026 20:42

Sinner tiene bene, 4-4!

Ci avviciniamo alle fasi calde del set e Jannik Sinner riesce a tenere bene il proprio turno di servizio. Nel momento del bisogno arriva il solito ace a salvare la situazione. Ora tocca a Daniil Medvedev tornare avanti per mettere pressione al n. 1.

1 hr 25 min ago15/05/2026 20:36

Medvedev torna avanti!

Jannik Sinner è in debito d’ossigeno ed è evidente. Al termine di ogni scambio si piega sulle gambe per la fatica. Qualche acuto ce l’ha, ma Daniil Medvedev si difende bene, come un muro di gomma, e alla fine il primo sbagliare è spesso l’azzurro in questo game.

1 hr 29 min ago15/05/2026 20:33

Sinner si riporta in parità, 3-3!

Jannik Sinner completa l’aggancio e dal rischio di trovarsi sotto 4-0 si trova sul 3-3. Nell’ultimo game tante buone prime solide e altrettante buone corse in avanti. C’è da dire che Daniil Medvedev qualcosa di troppo sta sbagliando ora.

2 hr 34 min ago15/05/2026 20:28

Sinner recupera il break!

Un game in cui Jannik Sinner ha dato tutto, ha investito su ciascun punto per provare a ricucire lo strappo. Daniil Medvedev, ancora una volta, si è difeso alla grandissima ribattendo dall’altra parte della rete tutto il possibile, ma non è bastato. Pesano una smorzata affossata e un dritto troppo lungo. Il n. 1, comunque, è arrivato in debito d’ossigeno dopo aver operato il contro-break.

2 hr 45 min ago15/05/2026 20:16

Sinner annulla tre palle del doppio break!

Che fatica per Jannik Sinner! Inerzia totalmente cambiata rispetto ad un primo set dominato. Daniil Medvedev ora sta giocando meglio, ma l’azzurro è più in difficoltà. Due errori di dritto affossati a rete, due volée terminate fuori e un totale di tre palle break annullate affidandosi al solito salvifico servizio.

2 hr 51 min ago15/05/2026 20:10

Medvedev conferma il break, 0-3!

Buon game in battuta tenuto da Daniil Medvedev, che nonostante un doppio fallo con Jannik Sinner lontano dal campo conferma il break. Sta sbagliando qualcosa di troppo il n. 1 del mondo in questo momento.

2 hr 54 min ago15/05/2026 20:07

Break Medvedev a sorpresa!

Daniil Medvedev fa segnare il primo acuto di questa semifinale e strappa il servizio a Jannik Sinner. Nel calderone ci finiscono due errori dell’azzurro, con il lob e con il passante successivo alla palla corta, ma il russo ora si sta difendendo molto meglio.

2 hr 60 min ago15/05/2026 20:02

Medvedev parte bene nel 2° set!

Era necessario partire bene al servizio in questo secondo set e Daniil Medvedev ci è riuscito. Uno smash sparato in corridoio a inizio game, poi il russo sale di colpi al servizio e gioca sempre in spinta, costringendo Jannik Sinner a sbagliare.

2 hr 7 min ago15/05/2026 19:54

Sinner domina 6-2 il primo set!

Termina in 33′ e con il risultato di 6-2 il primo set, vinto nettamente da Jannik Sinner. Nell’ultimo game Daniil Medvedev ha provato a trovare una posizione diversa in risposta, ma la tattica non ha pagato. Solo due punti persi al servizio dal n. 1 in questo parziale.

2 hr 10 min ago15/05/2026 19:51

Medvedev allunga il set

Prova ad allungare quanto più possibile il set Daniil Medvedev, che al servizio sta vivendo fin troppi alti e bassi. Un paio di doppi falli nel tentativo di piazzare il kick esterno, ma anche alcune prime di servizio che Jannik Sinner non riesce a leggere bene. Ora però il n. 1 servirà per chiudere il primo parziale.

2 hr 14 min ago15/05/2026 19:47

Sinner rimane avanti, 5-1!

Giusto un punto perso all’inizio, con la smorzata affossata a rete, poi Jannik Sinner entra in modalità ‘intoccabile al servizio’: piazza due ace, va a segno con il dritto in uscita e si porta sul 5-1.

2 hr 18 min ago15/05/2026 19:43

Si sblocca Medvedev!

Nonostante qualche altro problemino, tra cui un doppio fallo, Daniil Medvedev sblocca il punteggio e vince il primo fame. Da segnalare, comunque, un Jannik Sinner in grande condizione. Negli highlights finirà sicuramente il rovescio lungolinea in scivolata.

2 hr 23 min ago15/05/2026 19:39

Sinner conferma il doppio break, 4-0!

Altro turno di battuta tenuto a zero da parte di Jannik Sinner, che continua a servire molto bene – sia con la prima che con la seconda – e non lascia nemmeno entrare nello scambio Daniil Medvedev la maggior parte delle volte.

2 hr 26 min ago15/05/2026 19:35

Doppio break Sinner!

Partenza impressionante di Jannik Sinner, che in risposta spinge e costringe Daniil Medvedev ad uscire in fretta dallo scambio. Due errori di rovescio, poi il lob sulla riga del n. 1 e infine il pallonetto lungo del russo. 3-0 in avvio!

2 hr 29 min ago15/05/2026 19:33

Sinner conferma il break, 2-0!

Avvio di match già molto piacevole. Jannik Sinner tiene il servizio a zero servendo bene e trovando angoli pazzeschi che mandano lontanissimo Daniil Medvedev. A quel punto è un gioco da ragazzi chiudere il punto.

3 hr 33 min ago15/05/2026 19:28

Break in avvio di Sinner

Parte subito con il piede sull’acceleratore Jannik Sinner, che non consente a Daniil Medvedev di tessere la sua tela, difendendosi benissimo e piazzando puntualmente il vincente. 1-0!

3 hr 45 min ago15/05/2026 19:16

Sinner e Medvedev in campo

Jannik Sinner e Daniil Medvedev hanno appena fatto il proprio ingresso in campo sul Centrale del Foro Italico. Ora il riscaldamento, poi si parte! Il primo a servire sarà il russo, dal momento in cui il n. 1 ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere.

3 hr 12 min ago15/05/2026 18:49

Match Ruud, 6-1 6-1

Darderi serve per restare nel match, va sotto e un fenomeno dagli spalti urla, “abbiamo pagato”, subito fischiato dal pubblico. Luciano va verso la gradinata con il gesto di porgergli la racchetta, non sappiamo però suggerendogli cosa farne. Annulla un match point, ne concede un secondo con una sciocchezza (o gentilezza) nei pressi della rete, cancella pure quello ma il terzo è quello buono per Ruud che raggiunge la sua prima finale a Roma. 20 vincenti e 16 gratuiti per Casper, 9-24 per Darderi.

3 hr 22 min ago15/05/2026 18:40

Ruud – Darderi 6-1 5-1

Luciano dà effettivamente segnali di vita, il primo scambio lungo del parziale lo vince lui, un punto che dà la carica. Casper al volo è preciso, ma il doppio fallo tiene Darderi nel sesto game. Finalmente c’è equilibrio negli scambi, arriva anche la palla break, annullata però con il drop shot. Altri due vincenti e Ruud si porta a un gioco dalla finale.

4 hr 35 min ago15/05/2026 18:26

Ruud – Darderi 6-1 4-1

Darderi muove il punteggio nel secondo parziale. Vedremo presto se è Casper ad aver tirato un po’ il fiato o un segnale della presenza di Luli.

4 hr 39 min ago15/05/2026 18:22

Ruud – Darderi 6-1 4-0

Al netto di un Ruud molto solido, Luciano pare proprio non sceso in campo. Altro break, quattro soli punti per l’azzurro in quattro game del secondo s

4 hr 47 min ago15/05/2026 18:15

Ruud – Darderi 6-1 1-0

Nulla cambia a inizio secondo set: Luciano non riesce a fare male e sbaglia per primo. Doppio fallo azzurro sul 30-40 e si parte subito sotto.

4 hr 55 min ago15/05/2026 18:06

Set Ruud, 6-1

Alla ripresa, Luciano comanda lo scambio, ma la smorzata non è perfetta, al contrario del recupero di Casper che brekka ancora, poi tiene agevolmente la battuta e

4 hr 60 min ago15/05/2026 18:01

Darderi e Ruud di nuovo in campo

Mentre scende di nuovo in campo Luciano Darderi, il cielo su Roma non sembra così generoso. È prevista pioggia dalle 18, con una finestra tra le 19 e le 21. Ciò potrebbe permettere di completare la prima semifinale, tra Luciano e Ruud. Ma per Sinner-Medvedev? Potrebbe essere più complesso definire un orario: andrà infatti fatto il cambio tra spettatori della sessione diurna e spettatori della sessione serale. Operazione che potrebbe richiedere una buona mezz’oretta, dunque facendo slittare l’orario di inizio ulteriormente. E contando che dalle 21 dovrebbe piovere di nuovo…vedere Sinner-Medvedev finire (o iniziare) rischia di non essere scontato. Alle 18.01 Luciano e Casper iniziano il warm-up.

5 hr 38 min ago15/05/2026 17:23

Non prima delle 18

Altro aggiornamento sulla sospensione per pioggia. Darderi-Ruud non riprenderà prima delle 18. Sinner vs Medvedev non inizierà alle 19…

ATP Roma: acquazzone sul Foro Italico, a rischio i match di Darderi e Sinner
6 hr 53 min ago15/05/2026 16:08

Piove, match sospeso almeno fino alle 17.30

La pioggia arriva quando Darderi, sotto 1-4, deve servire la palla del doppio break per Ruud. Troppi errori finora per Luciano.

6 hr 3 min ago15/05/2026 15:58

Ruud – Darderi 4-1

L’azzurro non trova continuità, cede ancora il servizio e stavolta Casper conferma il break.

6 hr 10 min ago15/05/2026 15:51

Controbreak Darderi, 2-1 Rudd

Casper concede qualcosa, Luciano sa approfittarne.

6 hr 13 min ago15/05/2026 15:48

Break Ruud, 2-0

Il norvegese molto più solido in queste fasi iniziali…

6 hr 15 min ago15/05/2026 15:46

Ruud – Darderi 1-0

Casper tiene agilmente il turno di battuta nonostante una prima su quattro in campo.

6 hr 25 min ago15/05/2026 15:36

Tutto pronto

Luciano Darderi e Casper Ruud sono in campo. Ruud ha vinto il sorteggio e scelto di servire.

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