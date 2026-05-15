LIVE ATP Roma, Sinner-Medvedev: gioco interrotto per pioggia! Jannik avanti un break nel 3°

Sinner recupera il break!

Un game in cui Jannik Sinner ha dato tutto, ha investito su ciascun punto per provare a ricucire lo strappo. Daniil Medvedev, ancora una volta, si è difeso alla grandissima ribattendo dall’altra parte della rete tutto il possibile, ma non è bastato. Pesano una smorzata affossata e un dritto troppo lungo. Il n. 1, comunque, è arrivato in debito d’ossigeno dopo aver operato il contro-break.