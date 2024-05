Il tabellone femminile del Roland Garros 2024: Paolini pesca Saville al primo turno

Manca sempre meno all’inizio del Roland Garros. La grande favorita, indubbiamente, è Iga Swiatek. La polacca campionessa in carica è l’avversaria da battere per chiunque, in quanto sta disputando una stagione sulla terra rossa magnifica. L’unica sconfitta della numero 1 al mondo risale alla semifinale di Stoccarda contro Rybakina. Da quel momento in poi, due soli set concessi a Madrid e Roma, e due titoli vinti. Senza ombra di dubbio, Swiatek parte per vincere ancora su questo terreno e alzare al cielo il suo quarto Roland Garros. La polacca ha partecipato al sorteggio dei tabelloni: “Fantastico poter competere qui ancora una volta. E poi sarà bellissimo tornare qui per le Olimpiadi. Ma devo pensare a una cosa alla volta. Cerco di mettermi meno pressione possibile e di tenere basse le aspettative”, ha detto Iga.

Tuttavia, sarà molto interessante vedere come le altre tenniste cercheranno di metterle i bastoni tra le ruote. Aryna Sabalenka è la seconda candidata a giocarsi il titolo con la polacca. In questa stagione sulla terra rossa, infatti, le due tenniste si sono affrontate per due volte in finale (a Madrid e a Roma), e il successo è stato ottenuto per entrambe le volte da Iga. Sabalenka ha voglia di rivincita e – dopo aver trovato il successo all’Australian Open, è pronta per ripetersi anche in questo nuovo palcoscenico.

Attenzione però al rientro in campo di Elena Rybakina. La kazana non ha potuto partecipare agl’Internazionali d’Italia, ma fino a quel momento – insieme a Swiatek – era la tennista più in forma del circuito. Un altro nome da tenere d’occhio è quello della connazionale Yulia Putinseva. La 29enne ha dato molto filo da torcere negli scorsi tornei e potrebbe essere una mina vagante all’interno del torneo. Non bisogna certo dimenticarsi di Cori Gauff, Maria Sakkari e Qinwen Zheng. La prima è arrivata a giocarsi la semifinale a Roma contro Swiatek, la greca continua con i suoi alti e bassi, mentre la cinese è la finalista dell’Australian Open.

Per quanto riguarda le italiane, il primo nome da tener d’occhio è ovviamente quello di Jasmine Paolini, che inizierà il torneo al 13° posto nella classifica (record italiano eguagliato e settima azzurra in top 15 da quando esiste il ranking). Per la tennista toscana non è stato di certo facile digerire la sconfitta con Mayar Sherif, tuttavia, è pronta per giocarsi le sue chance al Roland Garros. Le altre italiane sono Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, mentre Sara Errani è occupata nelle qualificazioni.

LINK AL TABELLONE COMPLETO

IL TABELLONE – PARTE ALTA

IL TABELLONE PARTE BASSA

Ottavi teorici

[1] I. Swiatek vs [16] E. Alexandrova

[11] D. Collins vs [5] M. Vondrousova

[3] C. Gauff vs [13] B. Haddad Maia

[9] J. Ostapenko vs [8] O. Jabeur

[7] Q: Zheng vs [12] J. Paolini

[15] E. Svitolina vs [4] E. Rybakina

[6] A. Sakkari vs [10] D. Kasatkina

[14] M. Keys vs [2] A. Sabalenka

I primi turni delle italiane

[13] J. Paolini vs D. Saville

L. Bronzetti vs (PR) N. Osaka

M. Trevisan vs (Q)

E. Cocciaretto vs [13] B. Haddad Maia

INFORMAZIONI SUL TORNEO

Entry list

tabellone a 128 giocatori (32 teste di serie, nessun bye)

104 giocatori entrati per accettazione diretta

16 qualificati (tabellone qualificazioni)

8 wild card

Il sito ufficiale del torneo

Copertura televisiva

Il Roland Garros 2023 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali SKY 210 e 211), la copertura completa del torneo sarà un’esclusiva di Eurosport Player e Discovery+. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un’offerta unica nel suo genere. Dai primi scambi di domenica 2 maggio alle finali di sabato e domenica 9 giugno, Warner Bros. Discovery trasmette il Roland Garros in diretta ogni giorno dalle 11:00 con i match di cartello su Eurosport 1, le partite degli italiani su Eurosport 2 e la diretta integrale del torneo su discovery+ per non perdersi nemmeno uno scambio dai campi rossi del Bois de Boulogne.

Punti e montepremi

Q1: 20.000 € // –

Q2: 28.000 € // –

Q3: 41.000 € // 30 punti

R1: 73.000 € // 10 punti

R2: 110.000 € // 50 punti

R3: 158.000 € // 100 punti

R4: 250.000 € // 200 punti

CF: 415.000 € // 400 punti

SF: 650.000 € // 800 punti

F: 1.200.000 € // 1.300 punti

V: 2.400.000 € // 2.000 punti

Calendario di gioco

26 maggio Primo turno maschile e femminile dalle 11

27 maggio Primo turno maschile e femminile dalle 11

28 maggio Primo turno maschile e femminile dalle 11

29 maggio Secondo turno maschile e femminile dalle 11

30 maggio Secondo turno maschile e femminile dalle 11

31 maggio Terzo turno maschile e femminile dalle 11

1° giugno Terzo turno maschile e femminile dalle 11

2 giugno Quarto turno maschile e femminile dalle 11

3 giugno Quarto turno maschile e femminile dalle 11

4 giugno Quarti di finale maschile e femminile dalle 11

5 giugno Quarti di finale maschile e femminile dalle 11

6 giugno Finale doppio misto dalle 12 e semifinali femminili dalle 15

7 giugno Finale doppio femminile dalle 12 e semifinali maschili dalle 14:30

8 giugno Finale doppio maschile e finale singolare femminile dalle 15

9 giugno Finale singolare maschile dalle 15

