Roland Garros, italiani in campo lunedì 3 giugno: tra Paolini e i suoi primi quarti a Parigi c’è Avanesyan

Guarda il video del direttore Scanagatta

Jasmine Paolini insegue oggi i suoi primi quarti di finale al Roland Garros. La toscana, numero 15 del mondo, affronta per la prima volta in carriera colei che può esseere definita la rivelazione del torneo: Elina Avanesyan.

La tennista russa è tornata agli ottavi a Parigi per il secondo anno consecutivo grazie alla vittoria su Qinwen Zheng (8), la sua terza in stagione contro una Top 10. Paolini, alla sesta partecipazione, finora non aveva mai vinto due partite di fila al Roland Garros; c’è riuscita quest’anno, mettendo in fila: Daria Saville, Hailey Baptiste e Bianca Andreescu. Era da Dubai che la toscana non centrava tre successi di fila, torneo dove ha festeggiato il suo primo titolo WTA 1000. Già con gli ottavi di oggi la 28enne ha eguagliato il suo miglior risultato in uno Slam, il quarto turno raggiunto quest’anno all’Australian Open.

Se dovesse vincere, l’Italia avrebbe almeno un rappresentante ai quarti di finale sia in singolare maschile (Sinner) sia in singolare femminile per l’ottava volta, la terza dal 2010. E’ successo solo due volte nelle edizioni giocate con lo stesso numero di giocatori e giocatrici in tabellone, nel 2011 e nel 2020.

Il Roland Garros 2024 è in diretta su Eurosport, canale 210 e 211 del pacchetto Sky e disponibile anche su NOW.

ITALIANI IN CAMPO OGGI 3 GIUGNO 2024:

Court Suzanne Lenglen: dalle ore 11 – Avanesyan vs [12] PAOLINI (Ita)