ATP Halle: bella vittoria di Bolelli e Vavassori sulla coppia Melo/Zverev

S. Bolelli/A. Vavassori b. M. Melo/A. Zverev 7-6(4) 7-5

Torna a far bene il doppio azzurro composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori: da teste di serie n. 2 del tabellone dell’ATP Halle vincono 7-6(4) 7-5 su Marcelo Melo e Alexander Zverev in un’ora e 42′.

Ora per gli azzurri la sfida ai quarti con Jackson Withrow e Nathaniel Lammons. Bolelli e Vavassori hanno avuto l’abilità di portare a casa l’88% di punti con la prima di servizio, 43/49.

Rischiano qualcosa nel terzo game quando si salvano al punto decisivo. Poi tocca a loro avere la grande occasione nel quarto game quando non sfruttano quattro palle break consecutive. Azzurri ancora in difficoltà nel settimo game quando devono salvare due palle break, ma poi non sfruttano il set point sul 5-6 40-40. Nel tie-break partono male, 1-0, ma recuperano subito e chiudono al terzo set point.

Il primo break della gara arriva nell’undicesimo gioco e parla italiano. Bravi Bolelli e Vavassori a cancellare due palle break nel quinto gioco e tre nell’ottavo.

Seppur soffrendo gli azzurri approdano ai quarti chiudendo 7-5.