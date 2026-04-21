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WTA Madrid: forfait per Anisimova e Alexadrova, alle prese con infortuni a polso e schiena

La tennista statunitense verrà sostituita da Magdalena Frech. Mentre lo slot della giocatrice russa verrà occupato da Maria Sakkari

Di Matteo Beltrami
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Amanda Anisimova - US Open 2025 (foto X @usopen)

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Le teste di serie del tabellone femminile del Mutua Madrid Open si defilano ancora prima di scendere in campo. E’ il caso di Amanda Anisimova, teste di serie n. 6, e di Ekaterina Alexandrova, dodicesima forza del seeding. Anisimova, due volte finalista Slam, ha dovuto rinunciare al torneo di Madrid per un infortunio al polso. Mentre Alexandrova è alle prese con un problema alla parte bassa della schiena.

La tennista statunitense sta facendo i conti con un problema al polso dall’inizio della stagione. Il posto in tabellone di Anisimova verrà preso dalla polacca Magdalena Frech, che diventa così testa di serie numero 34 a Madrid. Mentre la giocatrice russa verrà sostituita nel main draw dalla greca Maria Sakkari, promossa a 33esima forza del seeding. Le avversarie originarie del primo turno di Sakkari e Frech, Janice Tjen e Katerina Siniakova, affronteranno invece qualificate o lucky loser.

Anisimova non gioca da quando ha perso al quarto turno a Miami contro Belinda Bencic e successivamente si è ritirata da Charleston per un infortunio non specificato. Stessa sorta è toccata ad Alexandrova, che si era ritirata dallo stesso torneo per un problema alla schiena. È tornata in campo due settimane fa, ma ha perso al primo turno a Linz contro Karolina Pliskova ed è stata eliminata al secondo a Stoccarda da Linda Noskova.

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