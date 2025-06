Jannik Sinner e Andrea Bocelli, il duetto che non ti aspetti

Da qualche tempo alcuni rumors sul tema erano nell’aria e gli indizi c’erano tutti. Cosa c’entrano Andrea Bocelli e Jannik Sinner insieme? Cosa possono creare due persone apparentemente provenienti da due mondi piuttosto diversi e con storie personali altrettanto diverse? Andiamo per ordine: nel luglio del 2024 il numero 1 al mondo è stato uno degli ospiti di Andrea Bocelli nella tre giorni svoltasi al Teatro del Silenzio in provincia di Pisa, per celebrare i 30 anni di carriera dell’artista italiano.

La figlia di Andrea Bocelli, Virginia, ha intrattenuto il pubblico di Torino prima della finale delle ATP FInals, vinte poi da Jannik SInner, esibendosi con il brano “You raise me up” e cantando successivamente l’inno d’Italia, con papà Andrea sugli spalti a gustarsi la prestazione canora della figlia e rincontrarsi lì con l’azzurro. Da lì la magia che ha unito, come un ponte, un campione dell’arte canora e musicale italiana, con il maestro del tennis nostrano. E come regola vuole, quando la magia si crea non può che nascere qualcosa di inaspettato e stupefacente: con un post su Instagram è stato infatti annunciata l’uscita di “Polvere e Gloria” di Andrea Bocelli feat. Jannik Sinner.

Recita così il claim di presentazione di qualcosa che è già iconico, che rappresenta l’eccellenza del made in Italy nelle sue varie e disparate declinazioni e che abbraccia l’arte della musica e l’arte della racchetta, rappresentate da chi ha il dono di possedere quel controllo che poi crea magia. Non ci resta dunque che attendere domani ed ascoltare, aprendo in questo caso non soltanto le orecchie ma anche la testa e il cuore. Jannik Sinner e Andrea Bocelli insieme: chi lo avrebbe mai detto?!