Ace di stile: SEASE lancia la sua visione del tennis con Feliciano López

In occasione della Milano Fashion Week Uomo, il brand SEASE (crasi tra SEA e EASE) – fondato nel 2017 da Franco e Giacomo Loro Piana – lancia la capsule Tennis_Kit, trasformando per tre giorni, dal 21 al 25 giugno 2025, il Portrait Milano in un esclusivo tennis club urbano. A rappresentare la collezione, e a prendere parte a un esibizione, c’è un volto d’eccezione: Feliciano López, ex campione spagnolo e oggi direttore del Mutua Madrid Open (e della Davis Cup Final 8), simbolo di un’eleganza sportiva che va oltre il campo da gioco.

Dopo la Urban_Kit della scorsa primavera, López torna protagonista delle campagne SEASE come ambassador della nuova visione del brand: una fusione tra performance tecnica e sartorialità contemporanea. La capsule Tennis_Kit, disegnata sia per uomo che per donna, è pensata per chi vive il tennis come stile di vita, e si declina in tre linee – Pro, Club, Resort – ispirate rispettivamente ai campi in cemento, all’erba inglese e alle red clay courts con un’estetica vacanziera più rilassata. I capi, realizzati con tessuti naturali e responsabili – lana merino, lino, canapa – traducono l’eredità sartoriale italiana in un linguaggio dinamico e innovativo.

A completare l’esperienza, SEASE inaugura anche un pop-up da Antonia in via Sant’Andrea 10, rafforzando il posizionamento del brand nel segmento luxury activewear e sottolineando una narrazione in cui sport, moda e sostenibilità convivono con naturalezza.

Quando abbiamo creato questo brand, una delle missioni più importanti è stata quella di costruire una cultura capace di condividere valori ed esperienze di vita che toccano le emozioni e creano ricordi.

López – che in carriera ha unito classe e longevità, distinguendosi per il servizio preciso e il rovescio a una mano – incarna perfettamente questa nuova estetica: elegante, autentica, funzionale. E oggi, da dirigente ATP e volto della campagna girata a Portofino, è l’espressione visiva di un tennis che si fa cultura e lifestyle. Se ci riferiamo alla campagna Urban Kit, lo spirito della collezione richiama eleganza rilassata e al contempo dinamica, uno stile pensato per muoversi tra ambienti urbani e contesti sportivi con estrema disinvoltura. Con questa collaborazione, il nativo di Toledo diventa figura di primo piano di un’estetica che riflette anche la sua evoluzione professionale: dal campo alla cabina di regia, dove oggi guida il Masters 1000 madrileno con una visione moderna e internazionale. Su Instagram Loro Piana, in occasione dell’inizio del torneo in aprile, aveva infatti lanciato la nuova collezione proprio con una narrazione visiva che voleva richiamare i ritmi della città e l’essenzialità di chi ha l’esigenza di “muoversi”, ma con classe. Feliciano compare come un moderno flâneur sportivo.

Inizialmente il brand era stato concepito con una forte connessione con il mondo dello scii e della navigazione in mare per poi approdare al tennis: “La nostra prima ispirazione è sempre stata legata al mare e alla montagna, ma il tennis ci ha attratti per la sua combinazione unica di tradizione, rigore estetico e spirito competitivo”, raccontano i fratelli Loro Piana.

Con la capsule Tennis_Kit, SEASE si vuole ribadire la volontà di ridefinire i confini tra moda e sport, rivolgendosi a una generazione in cerca di prodotti belli, versatili e consapevoli.

Non è un caso infine che Feliciano López sia anche protagonista della SEASE Cup, torneo privato organizzato dal brand nella cornice della Riviera ligure, dove ex professionisti e cultori del tennis condividono la stessa passione con spirito elegante e rilassato. “Feliciano ha un gioco puro, pulito, quasi d’altri tempi. Ma è anche un uomo del presente, capace di connettere mondi diversi con naturalezza”, spiega Giacomo Loro Piana.

Tra la Milano della moda, Madrid dello sport e Portofino dell’estate, López si muove con la stessa grazia che ha mostrato per anni sui campi in erba di Wimbledon. Ora, però, la racchetta lascia spazio al racconto di un nuovo stile: tecnico, sartoriale, pienamente contemporaneo.