Roland Garros

LIVE Roland Garros, 2° turno: Sinner- J.M.Cerundolo, primo set in corso

Di Redazione
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Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)
Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)
8 min ago28/05/2026 12:16

Break: Sinner-Cerundolo 2-0

Netta superiorità fin dalle prime battute di Sinner, che strappa subito il servizio a Cerundolo

13 min ago28/05/2026 12:11

Sinner-Cerundolo 1-0

Servizio tenuto a zero con quattro prime palle in campo per Sinner

15 min ago28/05/2026 12:09

Inizia il match

Sinner parte con il servizio, andando subito a provare con successo il servizio a uscire con volèe vincente

16 min ago28/05/2026 12:08

Al via Sinner-Cerundolo

I giocatori sono in campo sul Philippe Chatrier per il riscaldamento.

Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti a vivere in diretta il secondo turno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Jannik scende in campo contro Juan Manuel Cerundolo (qui il profilo dell’argentino) nel primo match sul Philippe Chatrier, a partire dalle ore 12.

Sezioni
Break: Sinner-Cerundolo 2-0Sinner-Cerundolo 1-0Inizia il matchAl via Sinner-Cerundolo
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