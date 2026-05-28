LIVE Roland Garros, 2° turno: Sinner- J.M.Cerundolo, primo set in corso

Break: Sinner-Cerundolo 2-0
Netta superiorità fin dalle prime battute di Sinner, che strappa subito il servizio a Cerundolo
Sinner-Cerundolo 1-0
Servizio tenuto a zero con quattro prime palle in campo per Sinner
Inizia il match
Sinner parte con il servizio, andando subito a provare con successo il servizio a uscire con volèe vincente
Al via Sinner-Cerundolo
I giocatori sono in campo sul Philippe Chatrier per il riscaldamento.
Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti a vivere in diretta il secondo turno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Jannik scende in campo contro Juan Manuel Cerundolo (qui il profilo dell’argentino) nel primo match sul Philippe Chatrier, a partire dalle ore 12.