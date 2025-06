Wimbledon, il cammino degli italiani: ‘The Last Dance’ per Fognini? Sinner, esordio con derby

Si è svolto nella giornata di venerdì 27 giugno il consueto sorteggio del main draw di Wimbledon 2025, dopo che si era concluso giovedì 26 il tabellone di qualificazione. C’era grande attesa per capire chi sarebbero stati i primi avversari ai Championships di Jannik Sinner, appena separatosi da Ulises Badio e Marco Panichi, e Carlos Alcaraz, i due favoriti principali per la conquista del titolo. Ora, dunque, che sono disponibili tutti gli accoppiamenti al primo turno e che si sa come sono posizionate le teste di serie, possiamo fare i ragionamenti del caso sul possibile cammino degli italiani.

IL TABELLONE MASCHILE DI WIMBLEDON 2025

Sinner-Musetti ai quarti di finale?

Partiamo dai due azzurri più attesi senza ombra di dubbio in vista di Wimbledon 2025 che, caso vuole, siano stati inseriti nello stesso quarto del tabellone, nella parte alta. L’esordio di Jannik Sinner sarà contro il connazionale Luca Nardi il quale, per forza di cose, partirà nettamente sfavorito e rischia di concludere la sua esperienza immediatamente. Per il n° 1 del mondo, dovesse superare l’ostacolo, al secondo turno ci sarà il vincente di Aleksandar Vukic e Chun-hsin Tseng. Ai sedicesimi dovrebbe esserci Denis Shapovalov (n° 27 del seeding), mentre agli ottavi il nome più probabile è quello di Tommy Paul.

Nello stesso quarto, come detto, Lorenzo Musetti, che comunque non ha per nulla la strada spianata. Il primo avversario sarà Nikoloz Basilashvili, con cui parte favorito, mentre il secondo rischia di essere Lorenzo Sonego, che debutta contro il modesto Jaime Faria. Il sedicesimo eventuale sarebbe con Brandon Nakashima, mentre l’avversario più pericoloso per gli ottavi è Ben Shelton. Se uno dei due azzurri dovesse comunque arrivare a quel punto del tabellone – e non è nemmeno impossibile dati gli avversari e il loro momento di forma attuale – dall’altra parte li aspetta uno tra Jack Draper e Novak Djokovic verosimilmente. In quella zona c’è Flavio Cobolli, forza n° 22 del seeding, che potrebbe fermarsi al terzo turno con Jakub Mensik. Per il romano debutto comodo con Beibit Zhukayev e poi Tomas Martin Etcheverry o Jack Pinnington Jones.

Berrettini sul cammino di Zverev

Spostandoci nella parte bassa del tabellone, a dominare il seeding c’è Carlos Alcaraz, testa di serie n° 2 che all’esordio potrebbe porre fine alla carriera sull’erba di Wimbledon di Fabio Fognini, per cui un secondo turno rappresenterebbe una vera e propria impresa. Chi può fare un buon cammino è Matteo Berrettini, che al debutto non dovrebbe correre pericoli con Kamil Majchrzak, così come in un eventuale secondo turno troverebbe Ethan Quinn o Henry Searle. Decisamente molto più complicato il sedicesimo di finale con Alexander Zverev, anche se non è utopico. A quel punto si potrebbe anche ‘sognare’ dal momento in cui le teste di serie di quell’ottavo sono Francisco Cerundolo e Karen Khachanov. Se ‘The Hammer’ dovesse spingersi tanto in là gli avversari più probabili ai quarti sono Taylor Fritz o Daniil Medvedev.

Quanto al resto degli italiani della parte bassa, per Matteo Arnaldi subito un primo turno non così semplice con Botic van de Zandschulp e un eventuale secondo con Alejandro Davidovich Fokina. Difficile pensare che possa andare oltre l’ostacolo Taylor Fritz. Lo stesso vale a dirsi per Luciano Darderi, che se anche dovesse avere la meglio su Roman Safiullin e verosimilmente Alexei Popyrin, potrebbe incocciare su Daniil Medvedev. Infine Mattia Bellucci, subito opposto ad Oliver Crawford, che però rischia di interrompere il proprio percorso già al secondo turno con Jiri Lehecka.

