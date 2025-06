Sinner, terremoto nello staff: Panichi e Badio non fanno più parte del team

Arriva una notizia alquanto clamorosa ed inaspettata che riguarda Jannik Sinner, alla vigilia dell’inizio di Wimbledon 2025. Secondo quanto confermato da Sky Sport, infatti, Marco Panichi ed Ulises Badio non sarebbero più parte dello staff del n° 1 del mondo. In realtà i motivi non sono ancora chiari del tutto, ma in tal senso un indizio era già arrivato negli ultimi giorni.

I due, infatti, non erano stati avvistati a Londra, dove l’altoatesino era già arrivato per preparare la prossima edizione dei Championships. Ora, dunque, ‘Jan’ si ritrova senza preparatore atletico e fisioterapista, il che fa pensare che ci possa essere un annuncio in questi giorni in merito ai sostituti. Difficile, infatti, pensare che possa affrontare il terzo Slam stagionale senza due figure cardine come queste. L’unica indiscrezione in più che giunge da Church Road è la presenza di Andrea Cipolla, osteopata.







