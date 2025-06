Wimbledon day 1, programma degli italiani: Alcaraz-Fognini apre il Centrale, sette azzurri in campo. Orario e dove vederli in TV

Sette italiani protagonisti, un match di cartello e il fascino immutabile dell’erba londinese: lunedì 30 giugno prende ufficialmente il via il terzo Slam stagionale, e come da tradizione sarà il Centre Court a dare il benvenuto con l’ingresso del campione in carica. Carlos Alcaraz inaugurerà per la seconda volta il campo centrale, e lo farà affrontando Fabio Fognini, 38 anni, che potrebbe vivere la sua ultima emozionante avventura a Church Road. Un match dall’esito sulla carta chiuso, ma dal grande valore simbolico e spettacolare: il sanremese, talento mai banale, potrà esibirsi su uno dei palcoscenici più prestigiosi dello sport mondiale.

Gli altri italiani in campo: esordi da seguire con attenzione

Oltre al big match tra Alcaraz e Fognini, saranno diversi gli azzurri impegnati nella giornata inaugurale di Wimbledon. Jasmine Paolini, reduce dalla semifinale a Bad Homburg (dove ha ceduto in maniera netta a Iga Swiatek), farà il suo debutto contro la lettone Anastasija Sevastova: la numero uno d’Italia sarà protagonista del terzo match sul Campo 2, dopo gli incontri di Medvedev e Keys-Ruse, con inizio previsto non prima delle 15:30 italiane.

Sul Campo 3, stessa collocazione oraria per Matteo Berrettini, ex finalista a Londra, atteso da un importante test di tenuta fisica contro il polacco Kamil Majchrzak: per il romano si tratta di un ritorno molto atteso, con i tifosi curiosi di valutarne le condizioni.

Nel primo pomeriggio, attorno alle 14:00 italiane, toccherà a Luciano Darderi, opposto al russo Roman Safiullin sul Campo 5, mentre sul Campo 6 chiuderà il programma il match tra Matteo Arnaldi e l’ostico olandese Botic van de Zandschulp.

Sul Campo 7, spazio a Giulio Zeppieri, qualificato, che affronterà in chiusura di giornata il giapponese Shintaro Mochizuki, mentre Mattia Bellucci aprirà il programma del Campo 16 alle ore 12:00 italiane, contro il britannico Charles Crawford.

Una giornata dunque intensa e ricca di incroci da non perdere per i colori azzurri, in un Wimbledon che si preannuncia, ancora una volta, carico di aspettative per il tennis italiano.

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky, con undici canali dedicati: il riferimento principale è Sky Sport Tennis, dove verranno proposti tutti i match del Centre Court, mentre le altre partite più interessanti saranno distribuite sugli altri canali Sky. Lo streaming sarà disponibile su Sky Go e Now, per seguire comodamente tutti gli incontri anche in mobilità.

Orario (CET) Giocatore Italiano Avversario Campo 12:00 Mattia Bellucci Charles Crawford (GBR) Campo 16 13:30 (inizio sessione) Fabio Fognini Carlos Alcaraz (ESP) Centre Court 14:00 circa Luciano Darderi Roman Safiullin (RUS) Campo 5 14:00 circa Matteo Berrettini Kamil Majchrzak (POL) Campo 3 15:30 circa Jasmine Paolini Anastasija Sevastova (LAT) Campo 2 17:00 circa Matteo Arnaldi Botic van de Zandschulp (NED) Campo 6 18:00 circa Giulio Zeppieri Shintaro Mochizuki (JPN) Campo 7

Nota bene: gli orari sono indicativi, basati sulla programmazione ufficiale e sull’ordine di gioco; possono subire variazioni in base alla durata dei match precedenti.