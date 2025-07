Wimbledon, la classe di Djokovic è più forte della resistenza di Muller

[6] N. Djokovic b. A. Muller 6-1 6-7(7) 6-2 6-2

Un pò di grattacapi Alexandre Muller li ha creati a Novak Djokovic costretto a chiamare il “medical time out”, sotto 2-1 al terzo. Giramenti di testa dovute alle 11 palle break non capitalizzate in un secondo set in cui ha avuto anche sei set point. Nulla di tutto questo è bastato per chiudere il parziale anzitempo. Il serbo ha battuto Muller in 3ore e 20’ 6-1 6-7 6-2 6-2. Nole ha trasformato appena 7 palle break su 27, piazzando 22 aces. Meriti del francese che è riuscito a contenere un set e mezzo giocato in maniera superlativa da Nole. Il presentarsi di un dolore allo stomaco e il come Muller ha interpretato il secondo set gli hanno creato notevoli problemi. Bravo il serbo ad affidarsi al suo servizio specie in avvio di quarto set quando il francese ha avuto l’opportunità di materializzare le prime palle break del match.

“Non sarei qui se non avessi una chance di arrivare fino in fondo“, è il motto con cui Novak esalta il pubblico del campo n. 1 a fine gara. E attenzione perchè ha messo due obiettivo nel mirino: raggiungere Federer in termini di vittorie qui a Wimbledon e conquistare lo Slam n. 25 della sua carriera. Per i nostalgici dei tempi che furono, Novak Djokovic sui campi di Wimbledon ha sempre il suo fascino. Straordinario perchè calcola ormai i minuti in cui può stare in campo e la classe sembra non avere “sveglie”. Neanche dopo 98 vittorie a Wimbledon

La classe di Nole in un primo set perfetto

Primo set d’autore per Nole. Sembra un giovanotto a divertirsi su un campo in erba. Devastante, ingiocabile, forte con la prima di servizio, elegante con la volèe. Piacere degli occhi, meno per Muller che fa da sparring partner in un primo set chiuso 6-1 in 31′ in cui Nole perde solo due punti al servizio.

Djokovic spreca, Muller si fa trovare pronto

Il secondo set è molto più lottato, scende leggermente il livello di Djokovic, sale progressivamente quello di Muller. C’è del lavoro per il francese che deve annullare ben undici palle break, sei set point, in un parziale deciso al tie-break per 9-7, dopo che il serbo era stato avanti 5-3. Muller va subito in difficoltà nel secondo gioco, ma si aggrappa al servizio per impattare sull’1-1. Anche nel sesto gioco, il francese cancella break point e poi incassa la lotta furiosa con Djokovic che non molla il game. Nell’ottavo è grande battaglia: le palle break sono cinque, due delle quali consecutive. Muller si aggrappa al servizio per giocarsela ai vantaggi e chiudere dopo averne annullate cinque. La battaglia va avanti e nel decimo gioco il n. 41 del mondo si ritrova 0-40 con tre set point consecutivi da cancellare. Il serbo concede qualcosa, Muller si aggrappa alla sua battuta servendo sul dritto di Nole. Il tie-break vede Djokovic scappar via sul 5-2. Potrebbe andare a set point Muller, ma è bravo il serbo a procurarsi il quinto set point. Poi quando si vede cancellare la quinta opportunità per andare due set a zero, si disunisce e Muller ne approfitta per infilare tre punti consecutivi per il 9-7 finale.

Si chiude il tetto ma Nole cambia marcia

Pausa di dieci minuti per consentire la chiusura del tetto. SI gioca indoor, dopo la bella inzuppata di caldo malgrado le ore serali. Muller resta agrappato alla gara sino al 2-2. Ma facendo un passo indietro, Djokovic deve risalire da 0-30 al rientro in campo e lo fa con il serve and volley che sorprende il francese. Sul 2-1 Nole chiama il dottore. Gli arriva il fisioterapista quando spiega di aver necessità di altro perchè ha problemi di stomaco. Entra il dottore e arriva una cura importante per lui. Gli effetti sono positivi perchè il francese non sfrutta due occasioni di 3-2 e lascia passare alla foga di Nole che appena sente la palla giusta si fa molto aggressivo in difesa. Il francese commette un doppio fallo che vale il 3-2 serbo. Ora i guai fisici sono tutti di Muller che accusa problemi al polpaccio. Djokovic si diverte e concede spettacolo agli spettatori presenti. Chiude agevolmente 6-2 e pensa al quarto set.

Muller lotta, ma Nole è devastante

Subito un’occasione per il francese che sull’1-0 sale 0-30, per poi procurarsi la prima palla break del match con una risposta che trae in inganno Nole proiettato a rete. L’ace n. 17 gli vale la parità, prima del jolly in risposta pescato da Muller che per fare un punto deve pizzicare l’ultimo millimetro di linea bianca. Ha la chance il francese che prova il dritto lungolinea dopo uno scambio estenuante ma la palla si stampa sulla rete. Poi l’attuale n. 6 del mondo risolve sfruttando un passante in corridoio di Muller e il 18esimo “ace”.

Le occasioni restano nella testa del francese che prima si inchina alla classe dell’ex n. 1 del mondo e poi commette due errori in lunghezza. La prima non entra e, sotto 0-40, ne cancella una forzando il passante del serbo che finisce in corridoio. La seconda se ne va con tanta classe per merito del francese che poi incassa l’errore di Nole per il 40-40. Muller ci prova ma Djokovic pesca un rovescio lungolinea che lo costringe alla terza parità. Il serbo torna a palla break spingendo forte con la risposta. Il francese è crollato con la prima di servizio e Nole ne approfitta per fare 6/25 nella statistica delle palle break non sfruttate, 2-1. Muller non si arrende e decide di accorciare gli scambi e rischiare con la risposta. Risale sotto 30-0 e va a palla break. Finale del game? Ace n. 20 e 21 e vantaggio per lui. Il francese chiede a tutti di non andare via e piazza un gran diritto lungolinea per la nuova parità del game. C’è il quarto ace del gioco a ridargli fiato assieme a un errore di valutazione del francese per il 3-1.

Altra occasione di break, la n. 27 del match, per il serbo che scivola e non riesce a recuperare dopo un intenso scambio. Muller ci prova, ma di fronte ha un enorme montagna da scalare. Il francese ci prova, ma Djokovic riesce sempre a incartarlo: 5-2! Il serbo chiude senza patemi d’animo e ora sfiderà Daniel Evans.