42° ITF Junior Città di Prato: il colombiano Bolivar Idarraga e la rumena Pop i favoriti

Entra nel vivo il 42° Torneo Internazionale Junior Città di Prato con la prima giornata del tabellone principale. Dopo due giorni di qualificazioni (domenica 3 e lunedì 4 maggio) che hanno permesso a quattro under 18 al maschile e quattro al femminile di accedere al main draw, inizia la kermesse che si disputa al Tc Prato che porterà alle finali di sabato 9 maggio. Ingresso libero per tutti e soprattutto un livello davvero alto Tanti gli osservatori d’eccezione tra cui i maestri dei Centri tecnici di Formia e di Tirrenia e anche l’ex Davisman Stefano Pescosolido. La 2° edizione del torneo Junior Wheelchair Estra prenderà il via mercoledi 6 maggio.

Pescosolido: “Un fiore all’occhiello”

“Il torneo di Prato è senz’altro un fiore all’occhiello del tennis giovanile – spiega Pescosolido – e la presenza di tantissimi giocatori stranieri e dei migliori italiani dimostra che queste manifestazioni sono un passaggio obbligato per chi vuole provare a diventare un giocatore. Adesso sono tutti atleti tecnicamente di alto livello ma sappiamo che non è sufficiente solo questo aspetto ma ci vuole la parte mentale e organizzativa. L’albo d’oro del torneo è la riprova che tutti vogliono farne parte e la bellezza è proprio questa”.

Qualificazioni: gli highlights

Nell’ultimo giorno di qualificazione tra le azzurre ha impressionato Lavinia Guerresco capace di eliminare la favorita svizzera Ana Frommenwiler 75 67 10-7 al super tie break e accedere al main draw. Bene anche la toscana Alessandra Fiorillo che al terzo turno delle quali ha conquistato il tabellone principale superando Asia Basiletti 63 60. A livello maschile il numero uno delle quali proveniente dal Liechtenstein Moritz Glauser sconfigge l’americano Diego Custodio Wagner 64 64 ed entra in tabellone. La sfida sul centrale tra il figlio d’arte Mattia Pescosolido e Davide Ciaschetti termina a favore di Ciaschetti per 63 61. Combattuto anche il match tra il rumeno Dennis Ciprian Spircu e il toscano del Ct Giotto Arezzo Zeno Roveri (under 16) che vede qualificarsi il rumeno per 63 75 Sul campo 3 il derby tra Luca Cosimi (4) e Lorenzo Elia (7) si conclude con la vittoria del primo per 63 63.

I favoriti e gli azzurri

Lo scorso anno a vincere il torneo fu lo sloveno Ziga Sesko che a gennaio di quest’anno ha conquistato gli Australian Open Junior. In questa edizione nel tabellone maschile il favorito sarà il colombiano Juan Miguel Bolivar Idarraga numero 48 dell’Itf con l’israeliano Dan Brand (57) come seconda testa di serie mentre la terza testa di serie sarà il nigeriano Oluwaseun Peter Ogunsakin (66) mentre il quarto favorito è il canadese Felix Roussel 74. Tra gli italiani da seguire Filippo Alfano finalista a Salsomaggiore sconfitto dallo sloveno Suljic per 67 64 61.

Le favorite e le azzurre

A livello femminile la numero uno è la rumena Maria Valentina Pop 73 con la Ceca Pavla Sviglerova 107 come seconda favorita. Seguono la coreana Yeri Hong 111 e la brasiliana Nathalia Pontes Tourinho 133. Tra le azzurre Sofia Ferraris arriva a Prato dopo la finale conquistata a Salsomaggiore mentre il tifo di casa l’avrà la giocatrice del Tc Prato Vittoria Vignolini.

Il seeding

1 COL Juan Miguel Bolivar Idarraga 48

2 ISR Dan Brand 57

3 NGR OLUWASEUN PETER OGUNSAKIN 66

4 CAN Felix Roussel 74

5 KOR Min Hyuk Cho 83

6 TUR Kaan Isik Kosaner 97

7 ITA Filippo Alfano 114

8 EGY Eyad Reda Ezzat Mohamed Sherif 115

1 ROU Maria Valentina Pop 73

2 CZE Pavla Sviglerova 107

3 KOR Yeri Hong 111

4 BRA Nathalia Pontes Tourinho 133

Il direttore del torneo è il maestro Andrea De Marni mentre come referee è stato confermato Aniello Santonicola assistenti Fiorella Puggelli e Igor Gradi. Il servizio medico a cura della Pubblica Assistenza.

Come tradizione verrà assegnato il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive, i vincitori verranno premiati con il Trofeo delle Nazioni e sono in palio il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Prato, dal Coni e dal Cip.

La 2ª edizione del torneo Junior Wheelchair Estra prenderà il via mercoledi 6 e terminerà venerdi 8 maggio con i seguenti giocatori:

Maschile: Lorenzo Politanò (ITA – 11), Jeremy Che (SWE – 12) – Sam Gomez Samblas (SPA – 21) – Lorenzo Valentini (ITA – 37)

Femminile: Ellen Tribley (GB- 9) – Beatrice Alessia Draghici (ROU – 11) – Maria Grazia Colella (ITA – 22)

Saranno due gironi all’italiana (tre giornate) dove si affronteranno gli atleti e le atlete per conquistare il Trofeo pratese che è stato il primo a livello mondiale ad unire il Torneo Internazionale Junior con quello wheelchair ed è stato il precursore di un sistema integrato che nel 2026 vede numerose manifestazione che hanno imitato il modello del Tc Prato.

Eventi collaterali

Giornata Wheelchair

Giovedì 7 maggio durante il Torneo ITF Junior Wheelchair si svolgerà una giornata dove i protagonisti del torneo giocheranno con i bambini della Scuola Tennis del Tc Prato e con altri giocatori del tennis in carrozzina della Toscana per il progetto Fitp-Cip “Il Tennis in carrozzina scende in Provincia”.

Coppa Davis padel (Tc Prato – Ussi)

Durante la kermesse laniera (il match è previsto per venerdi 8 maggio). ci sarà la sfida, a padel, tra i giornalisti toscani dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Toscana) contro la rappresentativa del Tc Prato per conquistare la Coppa Davis messa in palio dal circolo laniero.

Comunicato stampa