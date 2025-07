Ubicontest: Sinner, Sonego e Cobolli alla riscossa. La seconda settimana di Wimbledon comincia adesso!

Ci siamo. Wimbledon entra nella settimana decisiva, e voi, partecipanti dell’Ubicontest, avrete a disposizione molteplici bonus e pronostici che verranno pubblicati nei giorni seguenti, permettendovi di schiodarvi dalla posizione attuale e scalare la classifica. Quest’oggi, saranno quattro i match selezionati da indovinare, e la quasi totalità di questi vede protagonisti gli scatenati azzurri: Sinner, Cobolli e Sonego sono a caccia dei quarti a Church Road! La terza tappa è soltanto agli albori, e tutti possono ancora ambire ai succulenti premi, a proposito, date un’occhiata al seguente link.

Wimbledon, ottavi: F. Cobolli vs M. Cilic (2-0)

Quest’edizione di Wimbledon ha rilanciato i tennisti nati negli anni ’80, che hanno regalato – e stanno regalando – grandi emozioni tra i prestigiosi campi inglesi. Tra questi, spicca il nome di Marin Cilic, rimasto in ombra per parecchio (forse troppo) tempo dopo l’infortunio, per poi tornare con un exploit (inaspettato) a Church Road, mettendo fuori dai giochi Jack Draper. Il croato sarà avversario dell’azzurro Flavio Cobolli, il quale, nonostante non abbia ancora perso un set nel torneo, sa perfettamente che questa versione di Cilic può impensierirlo parecchio. L’ex numero tre del mondo si sta rivelando un osso durissimo da battere, facendo del servizio la sua arma contundente. Flavio ha già fatto capire di essere in gran forma, specialmente con Mensik, ma contro il navigato classe ’88, serviranno i migliori turni di risposta. La posta in palio è altissima, sarà un duello serrato, ma l’azzurro ha realmente i mezzi per disinnescare Cilic.

Pronostico 3-1.

Wimbledon, ottavi: J. Sinner vs G. Dimitrov (4-1)

Pronostico 3-0.

Wimbledon, ottavi: B. Shelton vs L. Sonego (3-1)

Pronostico 3-1.

Wimbledon, ottavi: N. Djokovic vs A. De Minaur

Pronostico 3-0.