ATP Roma: acquazzone sul Foro Italico, a rischio i match di Darderi e Sinner

Il cielo sopra il Foro Italico ha rotto gli indugi in modo brutale. Il campo Centrale è stato investito da un violento acquazzone che ha costretto gli organizzatori a sospendere la sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud – prima semifinale di giornata agli Internazionali BNL d’Italia – dopo soli 26 minuti di gioco. Al momento dello stop, il tennista norvegese si trovava avanti per 4-1 e nel sesto game si era appena procurato una palla break cruciale per blindare il primo set.

Le immagini che arrivano dal Lungotevere mostrano gli addetti ai lavori impegnati a stendere i teloni rossi sotto una pioggia che non accenna a diminuire. La situazione è apparsa subito critica, spingendo Ruud e Darderi a rifugiarsi rapidamente negli spogliatoi. Con l’intensità attuale delle precipitazioni, diventa estremamente complesso azzardare una previsione attendibile sull’orario di ripresa del gioco, lasciando il pubblico del Centrale in una lunga e umida attesa.

Il punto sul Meteo: Serata a rischio per Jannik?

Detto ciò, le indicazioni meteorologiche raccolte nelle ultime ore suggeriscono un quadro leggermente più pessimistico rispetto a quanto circolato in mattinata. La pioggia, infatti, ha anticipato i tempi, colpendo il sito ben prima della finestra inizialmente prevista tra le 17 e le 18; una certezza che ha purtroppo condannato il sunnominato match di Darderi a una brusca interruzione.

Le proiezioni attuali indicano che la fase più acuta delle precipitazioni dovrebbe insistere almeno fino alle 17:30 o alle 18:00. Tuttavia, il vero rebus riguarda la serata: dopo una breve parentesi di tregua, è atteso il passaggio di rovesci sparsi che potrebbero protrarsi fino alla mezzanotte. Questo scenario pone un serissimo punto interrogativo sullo svolgimento della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Al momento, la possibilità di vedere l’altoatesino in campo resta appesa a un filo.