Wimbledon, per Sinner ottimo allenamento con Basile. Djokovic annulla il suo

Un’ora e mezza abbondante, sotto il sole caldo di Londra, tra i viali, finalmente tranquilli, di Aorangi Park. Jannik Sinner ha svolto oggi un allenamento intenso sul campo 1, il secondo consecutivo con un giovane azzurro al di là della rete. Ieri era stato Jacopo Vasamì a riscaldare i muscoli del numero 1 del mondo, oggi è toccato a Pierluigi “Pigi” Basile, anche lui presente a Wimbledon tra le fila del tabellone junior: eliminato al primo turno nel singolare dal britannico Busic-Wan, e nel doppio insieme al bulgaro Vasilev.

L’allenamento si è aperto con scambi regolari da fondo campo, ma presto si è passati al lavoro più tecnico: volée, smash e situazioni da rete. Al centro della seduta, una lunga fase dedicata alla diagonale di dritto — con ogni probabilità per preparare Jannik a un colpo che potrebbe rivelarsi decisivo nel match contro Djokovic, che sa di trovare in questo colpo il punto, se non debole, meno forte di Sinner.

Come ci è sembrato Sinner? Concentrato, fluido nei movimenti, e con la solita attenzione maniacale ai dettagli. In più occasioni ha richiesto palline con traiettorie e velocità specifiche, trovando piena collaborazione nel giovane Basile, che si è distinto per ordine, precisione e un rovescio a una mano che merita più di una menzione. Un palleggiatore affidabile, insomma, capace di tenere il ritmo e seguire le indicazioni del team azzurro.

Anche oggi, come accaduto con Vasamì, non è mancato un momento di confronto tra i due: a metà seduta Jannik si è intrattenuto con Pigi in un breve one-to-one, dispensando consigli e suggerimenti, da numero uno a promessa del circuito. Uno scambio di parole e sorrisi che dice molto del clima, e forse anche del ragazzo Sinner, sempre più a suo agio nel ruolo di leader.

Nella parte finale, come da prassi, spazio ai servizi: Sinner ha iniziato rispondendo alle prime e seconde di Basile, da destra e da sinistra, con richieste specifiche di slice e colpi al corpo. Bravo il giovane a variare, bravo Jannik a leggere e reagire. Infine, ultimi dieci minuti dedicati esclusivamente alla battuta: palle da destra, poi da sinistra, con Darren Cahill nei panni di sparring partner silenzioso ma presente.

Il gomito? Fasciato per tutta la durata dell’allenamento, ma senza alcun apparente segno di dolore. I movimenti sono fluidi, l’esecuzione naturale. Segnali positivi, insomma, in vista del grande appuntamento di domani.

Da segnalare, infine, il mistero intorno all’allenamento di Djokovic: in programma prima alle ore 13 locali, è stato prima posticipato alle 15 e poi definitivamente annullato. DI sicuro l’ex numero al mondo quest’oggi non si allenarà ad Aorangi.