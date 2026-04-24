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Ufficiale: Alcaraz salta Roma e Roland Garros! “Momento complicato, ne uscirò più forte”

L'annuncio dello spagnolo: "Valuteremo quando tornare in campo a seconda dell'evoluzione della situazione"

Di Gianluca Sartori
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Carlos Alcaraz – ATP Finals 2025 (photo © Ray Giubilo)

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I timori e le indiscrezioni degli ultimi giorni sono stati confermati: Carlos Alcaraz salterà il Masters 1000 di Roma e anche il Roland Garros a causa del suo infortunio al polso. A comunicarlo è lo stesso tennista spagnolo sui propri social: “Dopo i risultati degli esami realizzati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è non partecipare a Roma e Roland Garros, valuteremo l’evoluzione per decidere quando tornare. E’ un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti”.

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