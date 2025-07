Berrettini, un altro forfait: Matteo rinuncia anche all’ATP di Kitzbuhel

Una spirale senza fine. Matteo Berrettini è uscito con le ossa rotte dal torneo che, quattro anni or sono, rappresentò l’apice della sua carriera e gli strascichi mentali vanno a sommarsi inevitabilmente ad un fisico che, attualmente, è lontano dall’essere integro. La sconfitta al primo turno di Wimbledon contro il polacco Kamil Majchrzak rimarrà con tutta probabilità la prima e unica partita giocata dal romano nel mese di luglio. Dopo la rinuncia al torneo di Gstaad, l’azzurro alza bandiera bianca anche per quanto riguarda Kitzbuhel.

Sembra passata una vita dalla splendida doppietta tra Svizzera e Austria con i francesi Halys e Gaston a inchinarsi rispettivamente nelle due finali contro Matteo. Un anno dopo gli addominali non danno tregua al classe 1996 che sveste i panni del campione in carica senza poter scendere in campo. Un danno anche per l’appeal della competizione austriaca in programma dal 20 al 27 luglio. Proprio gli organizzatori del torneo, nella figura dell’ex tennista Alexander Antonitsch che ha diramato la notizia, si sono mostrati costernati per l’assenza dell’ex numero 6 al mondo: “È un vero peccato per noi. Non vedevamo l’ora di riaccoglierlo. Speriamo che abbia la possibilità di difendere il suo titolo qui in futuro, quando sarà in piena forma”

Senza Berrettini, che con i due forfait perderà 500 punti ATP, la testa di serie numero uno a Kitzbuhel dovrebbe essere Alexander Bublik, pronto al riscatto dopo lo scivolone a Church Road. Nella entry list dovrebbero figurare anche i nomi di Roberto Bautista Agut, Marin Cilic e Sebastian Baez oltre all’astro nascente tedesco Justin Engel.