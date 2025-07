ATP Gstaad, Berrettini si chiama fuori: niente difesa del titolo

Non accenna a placarsi il periodo complicato per Matteo Berrettini. Il tennista romano, infatti, aveva deciso di prendere parte a Wimbledon 2025 dopo che non scendeva in campo dagli Internazionali BNL d’Italia 2025 di Roma, quando si ritirò nel match contro Casper Ruud. Ai Championships, però, è giunta la pesante ed inattesa sconfitta contro il modesto Kamil Majchrzak, bravo a stargli attaccato e a superarlo al quinto al termine di una lunga battaglia. Nel corso dell’incontro ‘The Hammer’ aveva dato la sensazione di essere sconfortato da un punto di vista emotivo, senza però sembrare sofferente sul piano fisico.

Gstaad update:

OUT: Berrettini, Virtanen, Garin

IN: Boyer, Faria, Atmane

Next: Svrcina — Entry List Updates (@EntryLists) July 9, 2025

In ogni caso, nella giornata di mercoledì 9 luglio è giunta la notizia del suo forfait per l’EFG Swiss Open Gstaad 2025, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato nel 2024. Ancora non conosciamo il motivo della sua scelta di non prendere parte al torneo sulla terra rossa svizzera, per cui è anche inutile fare ragionamenti in tal senso. Quel che è certo è che il numero 35 del mondo non potrà difendere i 250 punti conquistati l’anno passato, il che implica una caduta in classifica, comunque contenuta. Dagli attuali 1515 punti dell’ultima classifica ufficiale se ne dovranno detrarre 40 persi a Wimbledon 2025 e ulteriori 250, che lo faranno andare a 1225, in 44^ piazza appena davanti a Matteo Arnaldi.