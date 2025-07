Matwe Middelkoop dice addio al tennis: l’annuncio su Instagram

Con un post sui suoi profili social, Matwe Middelkoop ha annunciato il ritiro dal tennis professionistico. Il 41enne olandese, specialista del doppio, lascia il circuito dopo una lunga carriera, soprattutto nel doppio maschile. Middelkoop ha raggiunto il suo best ranking ATP in doppio nel febbraio 2023, toccando la 18ª posizione. Il titolo più prestigioso conquistato in carriera è l’ATP 500 di Rotterdam, vinto in coppia con il connazionale Robin Haase, un trionfo particolarmente significativo considerando che si è trattato di una vittoria “casalinga” per entrambi.

Importanti anche i risultati raggiunti nei tornei dello Slam: due semifinali in quel di Wimbledon (doppio misto), due semifinali al Roland Garros nel doppio maschile (2022, 2023) e una al Roland Garros (sempre in doppio misto), a conferma della sua solidità nei tornei più importanti del calendario. Middelkoop ha inoltre fatto parte della squadra olandese di Coppa Davis, con cui ha esordito nel lontano 2009, contribuendo con esperienza e affidabilità alla causa orange nel corso degli anni.

Con la racchetta ora appesa al chiodo, Middelkoop si congeda dal circuito con eleganza e gratitudine, salutando fan e colleghi tramite Instagram: “Esco dal gioco, ma il gioco non mi abbandona mai”, ha scritto. Un addio sobrio, in pieno stile Middelkoop, che lascia il tennis professionistico portando con sé il rispetto del circuito e l’affetto di chi lo ha seguito.