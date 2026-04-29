Challenger Cagliari: out Sonego e Cinà. Avanti Bellucci, Pellegrino e Arnaldi

La terza giornata del Sardegna Open ha visto andare in scena il primo turno del singolare e del doppio maschile. A trionfare ai sedicesimi di finale sono Aleksandar Kovacevic, Andrea Pellegrino, Juan Manuel Cerundolo – che ha eliminato Federico Cinà in rimonta –, Matteo Arnaldi, Gianluca Cadenasso e Mattia Bellucci.

A. Kovacevic b. [Q] L. Potenza 6-3 7-6(6)

Ad aprire il programma dei sedicesimi di finale al Challenger di Cagliari è il confronto tra il siciliano Luca Potenza e il newyorkese Aleksandar Kovacevic. Nel loro primo scontro diretto in carriera, Kovacevic si impone in due set, chiudendo la pratica con il punteggio di 6-3 7-6. Nonostante la sconfitta, il giocatore azzurro dà prova di grande solidità, cedendo solo dopo un secondo parziale estremamente equilibrato, risolto in favore dello statunitense in un combattuto tie-break. Kovacevic avanza così agli ottavi di finale, dove lo attenderà un derby a stelle e strisce contro il californiano Marcos Giron, testa di serie n. 8 del torneo.

A. Pellegrino b. [Q] S. Sakellaridis 2-6 6-4 6-4

Splende il sole sul campo centrale per Andrea Pellegrino che riesce a ribaltare un match iniziato in salita contro il greco Stefanos Sakellaridis, chiudendo la pratica in due ore di intensa battaglia. Per Pellegrino si tratta di un successo fondamentale: il pugliese non vinceva dal 23 marzo, frenato da una serie di infortuni che avevano condizionato il rendimento in questa prima parte di stagione. Ritrovata la fiducia sulla terra battuta in vista di Roma e Parigi, Pellegrino si proietta ora verso un ottavo di finale particolare. Sfiderà l’argentino Román Andrés Burruchaga, grande amico dell’azzurro, tanto che i due hanno scelto di giocare insieme il torneo di doppio. Proprio nella giornata di mercoledì 29 aprile, per l’appunto, il duo Pellegrino-Burruchaga all’esordio ha eliminato Cleeve Harper e David Stevenson 6-3 7-6(1), staccando il pass per i quarti.

[7] J. Cerundolo b. F. Cinà 6(8)-7 6-4 6-3

Si ferma al primo turno la corsa di Federico Cinà al Sardegna Open. Il diciannovenne palermitano esce sconfitto da una maratona di 2 ore e 42 minuti contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, testa di serie numero 7 e attuale numero 67 del mondo. Cinà parte benissimo, conquistando un primo set ad altissima tensione risolto al tie-break per 8 punti a 6. La reazione del sudamericano, però, non si fa attendere: approfittando di alcuni passaggi a vuoto dell’azzurro nel secondo parziale, Cerundolo pareggia i conti e poi sigilla il match nel terzo set. Nonostante il rammarico per tre palle break non sfruttate che avrebbero potuto riaprire i giochi nel settimo game dell’ultimo set, Cinà mostra segnali incoraggianti in vista della sua partecipazione agli Internazionali d’Italia, dove entrerà grazie a una wild card. Cerundolo vola agli ottavi di finale dove sfiderà Matteo Arnaldi.

M. Arnaldi b. [Q] F. Arnaboldi 6-7 6-4 6-2

Il primo derby azzurro della giornata termina a favore di Matteo Arnaldi, che ha la meglio su un ottimo Federico Arnaboldi in quasi 2 ore e mezza di gioco. Il sanremese, attualmente numero 103 del mondo ma con un passato da Top 30, fatica più del previsto nella parte iniziale della partita. Dopo un primo set deciso al tie-break, l’inerzia della gara cambia definitivamente nel quarto gioco del secondo parziale: Arnaldi annulla tre pesanti palle break, trovando poi il guizzo decisivo per chiudere sul 6-4. Il terzo set pende del tutto verso il classe 2001, che con due break rapidi firma il debutto al Challenger di Cagliari. Per Arnaldi si tratta di una vittoria fondamentale, sia per il morale che per la classifica, arrivata dopo un periodo buio segnato da nove sconfitte nelle ultime dieci partite.

G. Cadenasso b. [Q] L. Carboni 6-3 6-1

Segue poi il match italiano che vede opposti Gianluca Cadenasso e Lorenzo Carboni. Carboni, rientrato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Rei Sakamoto – fermato da un problema alla spalla – parte con il piede giusto trovando un break già nel terzo gioco del primo set. Cadenasso, però, approfitta di alcune sbavature dell’avversario per riportarsi in parità sul 2-2 e chiudere poi 6-3. Gianluca prosegue così la sua marcia nel torneo e al prossimo turno lo attenderà una sfida di alto profilo contro Mattia Bellucci.

M. Bellucci b. [5] L. Sonego 6-4 1-6 7-5

A chiudere in spettacolo la giornata è l’incrocio tra Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego. In uno scontro totalmente inedito, è il mancino lombardo a staccare il pass per il turno successivo, smentendo i pronostici della vigilia che vedevano l’esperto torinese favorito. Bellucci, reduce da tre sconfitte consecutive ma forte di un bilancio di stagione comunque positivo, riesce a imporsi 6-4 1-6 7-5, interrompendo la sua serie negativa. Dall’altra parte della rete, Sonego paga le conseguenze di uno stop causato dall’infortunio al polso rimediato a Melbourne, che l’ha tenuto a lungo lontano dai campi. Dopo aver dominato il secondo parziale concedendo all’avversario un solo game, Lorenzo subisce il ritorno di Bellucci. Sarà dunque quest’ultimo a sfidare Gianluca Cadenasso nel prossimo turno del torneo.