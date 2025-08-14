Italiani

US Open: ennesimo forfait per Matteo Berrettini

Continua il calvario per l'ex N.1 d'Italia che salterà anche l'ultimo Slam dell'anno

By Luca De Gaspari
1 Min Read
Matteo Berrettini – Wimbledon 2024 (foto via Twitter @Wimbledon)

La USTA ha comunicato ufficialmente la prevedibile rinuncia di Matteo Berrettini a partecipare allo US Open 2025 che scatta domenica 24 agosto. Lo statunitense Brandon Holt prenderà il suo posto nel tabellone principale

Berrettini che in pratica non è in grado di giocare da maggio dopo l’infortunio patito agli addominali agli Internazionali d’Italia a Roma, aveva tentato di giocare a Wimbledon, il suo torneo preferito, ma era stato eliminato subito al primo turno dal polacco Majchrzak (N. 109 ATP).

Berrettini, ormai fuori dalla Top 50, ha giocato solamente 24 match nel 2025, due dei quali non conclusi per un suo ritiro.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

WTA Cincinnati, Bronzetti si arrende a Gauff: la statunitense vola ai quarti di finale
WTA
Ubaldo Scanagatta
Scanagatta: “Sinner sulle orme di Nadal. Il tennis italiano vola anche con Bronzetti e Paolini!” [VIDEO]
Opinioni
ATP Cincinnati, il torneo di Atmane: il QI altissimo, la ripida salita e le vittorie prestigiose
ATP
Jannik re della continuità: si unisce a Federer, Nadal e Djokovic in una lista esclusiva
Italiani Personaggi