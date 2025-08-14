US Open: ennesimo forfait per Matteo Berrettini

La USTA ha comunicato ufficialmente la prevedibile rinuncia di Matteo Berrettini a partecipare allo US Open 2025 che scatta domenica 24 agosto. Lo statunitense Brandon Holt prenderà il suo posto nel tabellone principale

Berrettini che in pratica non è in grado di giocare da maggio dopo l’infortunio patito agli addominali agli Internazionali d’Italia a Roma, aveva tentato di giocare a Wimbledon, il suo torneo preferito, ma era stato eliminato subito al primo turno dal polacco Majchrzak (N. 109 ATP).

Berrettini, ormai fuori dalla Top 50, ha giocato solamente 24 match nel 2025, due dei quali non conclusi per un suo ritiro.