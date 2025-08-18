WTA

WTA Cleveland: un tabellone già stravolto, sorprese e conferme in vista dello US Open

La prima giornata del WTA 250 di Cleveland stravolge il seeding: eliminate Joint, Potapova e Kartal. Samsonova resta favorita, ma il torneo potrebbe riservare delle sorprese

By Jenny Rosmini
2 Min Read
Eva Lys - WTA Stoccarda 2022 (foto @WTA)

Il “Tennis in the Land” di Cleveland non tradisce la sua fama: torneo di avvicinamento allo US Open, sì, ma capace di offrire sempre storie e colpi di scena. Sul cemento dell’arena temporanea di The Flats, la quinta edizione del WTA 250 ha già perso metà delle teste di serie, trasformando il tabellone in un terreno fertile per outsider e giovani in cerca di ribalta.

Upset a raffica: salutano Joint e Potapova

La prima giornata ha fatto subito rumore: Eva Lys, numero 62 del ranking WTA, ha eliminato la numero 3 del seeding Maya Joint, una delle rivelazioni del 2025. Subito dopo, la giovanissima Iva Jovic (numero 88 WTA) reduce dal terzo turno raggiunto a Cincinnati, ha superato Anastasia Potapova (4) con autorità, conquistando la sua terza vittoria contro una Top 50 in carriera.

Il copione non è cambiato con il passare delle ore: Solana Sierra ha estromesso la sesta favorita Sonay Kartal in un match-marathon chiuso 7-6 al terzo, Anastasija Zakharova e Polina Kudermetova hanno aggiunto altre due tessere al mosaico delle sorprese. La russa classe 2002 ha rimontato Kimberly Birrell dopo un avvio complicato (5-7, 6-4, 6-3), mostrando grande tenuta fisica e capacità di non disunirsi nei momenti chiave. Kudermetova, dal canto suo, ha piegato la wild card americana Katrina Scott in due set (6-4, 6-4), confermando la sua crescita e la solidità del proprio tennis di pressione. Due successi che, sommati agli altri upset di giornata, hanno lasciato vuoto un pezzo importante del tabellone e acceso la corsa delle outsider.

Infine, nell’ultimo incontro di giornata, l’americana Ann Li ha piegato l’ucraina Yuliia Starodubtseva con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo un’ora e cinquantatré minuti.

Con metà teste di serie già a casa, il torneo di Cleveland promette una seconda parte imprevedibile. Sarà Samsonova a confermare i pronostici o qualcuna delle outsider scriverà la favola dell’estate?

