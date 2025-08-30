US Open, Shelton: “Il dolore è apparso all’inizio del quarto set, ma non c’è un momento preciso”

È un Ben Shelton triste, dimesso, quello che si è presentato nella sala interviste di Flushing Meadows dopo la fine del match contro Mannarino nel quale si è dovuto ritirare all’inizio del quinto set per un infortunio alla spalla sinistra.

“Non posso identificare con precisione il momento nel quale mi sono infortunato – ha detto Shelton – L’inizio del quarto è quando è iniziato il dolore, ma onestamente non ho idea da cosa sia dipeso.”

Questo è stato il primo ritiro in carriera per Shelton, il cui atteggiamento in campo di solito non lascia spazio alla possibilità di non concludere il match: “Cercavo semplicemente di adattarmi e trovare il modo di continuare a competere. Anche se ero dolorante, ero concentrato sul cercare di trovare una soluzione e continuare. Che sia malattia o infortunio, se riesco a restare in campo, resto in campo. Non avevo mai provato una cosa simile prima. Quindi sì, è stato difficile avere a che fare con l’incertezza.“

Dopo la sconfitta in Australia contro Mannarino arriva anche questa battuta d’arresto allo US Open contro lo stesso giocatore, questa ancora più dolorosa perchè avvenuta nel torneo di casa e in un momento di tennis positivo: “È un grande giocatore. A volte è difficile trovare soluzioni contro di lui. Sembra non avere punti deboli. Risponde molto bene, ha uno stile di servizio diverso che rende difficile affrontarlo. Sì, è un grande giocatore. Ho avuto molte battaglie contro di lui.”

Nonostante la delusione, tuttavia, questa parte della stagione può definirsi largamente positiva per Shelton, che ha vinto il titolo a Toronto ed è arrivato nei quarti di finale a Cincinnati: “Ho molte cose per cui essere grato. Sono stato fortunato nella vita; ho ricevuto doni, talenti, tante cose che Dio mi ha dato. Un piccolo ostacolo come questo fa male, è vero. Stavo giocando molto bene, ero in forma, avevo molta fiducia. Ci sono tanti aspetti per cui essere felici, per come stavo giocando, mi muovevo in campo, competevo. Ma, come ho detto, è stata una grande estate, ci sono tante cose di cui essere riconoscente. Non mi sentirai lamentarmi per quanto le cose sono andate male, con l’estate che ho avuto, quello che sono riuscito a fare in questo sport in poco tempo e le persone che ho attorno a me.“



