A Vero Beach il tennista più vecchio del ranking incontra il più giovane

Al Vero Futures, evento da 15000 dollari in corso di svolgimento a Vero Beach, in Florida, abbiamo à l’affiche un incontro tra gli estremi del ranking ATP, intendendo i tennisti inclusi nella classifica in ordine di data di nascita. Il quindicenne Teodor Davidov, il più giovane della graduatoria, affronta Ryan Haviland, che con le sue 45 primavere si incarica di chiudere la medesima lista.

This has never happened before ever in tennis… and may never again… the youngest ATP ranked singles player (Teodor Davidov, age 15, on the left) playing against the oldest ATP ranked singles player (Ryan Haviland, age 45, on the right) in our @verofutures 15K qualifying final pic.twitter.com/ewoXG0zwvk — Randy Walker (@TennisPublisher) May 5, 2026

Mardy Fish, già numero 7 del mondo quindici anni or sono e creatore della fondazione per i bambini che porta il suo nome e per cui organizza il torneo, ha intervistato il giovanissimo Teodor in merito alla sfida che lo attende: “Come ti senti a incontrare un avversario che ha il triplo dei tuoi anni?”. “Beh” – dice Teodor – “sarà dura, perché lui è molto più saggio di me; quindi, cercherò di dare il meglio di me”. Giovanissimo, ma ha già imparato a gestire le interviste.