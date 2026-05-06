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A Vero Beach il tennista più vecchio del ranking incontra il più giovane

In Florida il quindicenne Davidov sfida “nonno” Ryan Haviland, di trent’anni più anziano

Di Danilo Gori
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Vero Beach, Florida (foto Instagram @visitindianriver)

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Al Vero Futures, evento da 15000 dollari in corso di svolgimento a Vero Beach, in Florida, abbiamo à l’affiche un incontro tra gli estremi del ranking ATP, intendendo i tennisti inclusi nella classifica in ordine di data di nascita. Il quindicenne Teodor Davidov, il più giovane della graduatoria, affronta Ryan Haviland, che con le sue 45 primavere si incarica di chiudere la medesima lista.

Mardy Fish, già numero 7 del mondo quindici anni or sono e creatore della fondazione per i bambini che porta il suo nome e per cui organizza il torneo, ha intervistato il giovanissimo Teodor in merito alla sfida che lo attende: “Come ti senti a incontrare un avversario che ha il triplo dei tuoi anni?”. “Beh” – dice Teodor – “sarà dura, perché lui è molto più saggio di me; quindi, cercherò di dare il meglio di me”. Giovanissimo, ma ha già imparato a gestire le interviste.

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