Roger Federer promuove l’autunno svizzero con Halle Berry

Talvolta basta poco perché una pubblicità sia di successo. A volte basta Roger Federer. Lo sa bene la Svizzera, che ha nel campione di Basilea uno dei volti più riconoscibili da collegare al Paese, non a caso divenuto ambasciatore ufficiale di Svizzera Turismo.

Nel nuovo video rilasciato dal canale YouTube della nazione elvetica, Federer si fa promotore delle bellezze paesaggistiche in vista della stagione autunnale. Ad accompagnarlo è la star di Hollywood Halle Berry. A dominare la scena, oltre alla natura svizzera – lo scenario è il Lago dei Quattro Cantoni- è l’ironia. L’attrice premio Oscar, infatti, innamoratasi alla follia dei panorami, si ingegna in ogni modo per ritardare le riprese e prolungare la sua permanenza sul set, mentre Roger, ligio al dovere, cerca di fare del suo meglio per portare a termine il lavoro. Il risultato è una gag continua che alterna battute di spirito a immagini dei suggestivi paesaggi svizzeri.

“Quando hai bisogno di un autunno bellissimo, hai bisogno della Svizzera” si conclude lo spot.

Non è certo un fatto inedito che Roger Federer si presti a campagne pubblicitarie che incentivino il turismo in Svizzera. Negli anni addietro, al suo fianco abbiamo apprezzato attori del calibro di Robert De Niro e Anne Hathaway. Un connubio, quello tra il Paese elvetico e Hollywood, rivelatosi vincente, con un denominatore comune: la presenza di Roger.