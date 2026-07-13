“Per Sinner, Londra è il faro”, “Zverev-drama a Wimbledon”. Sinner in prima pagina sui giornali esteri

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Jannik Sinner era rimasto un anno senza vincere Slam. Insolito per uno come lui, che dal 2024 ha sempre dimostrato di essere il leader indiscusso del circuito ATP, assieme al rivale Carlos Alcaraz. Dopo il successo a Wimbledon 2025, il 24enne azzurro è però riuscito a ripetersi nell’edizione 2026, sconfiggendo in finale un Alexander Zverev di lusso. Vinto il primo set e trascinato l’avversario al tie-break anche nel secondo, da quel momento il tedesco è stato superato da una maggior intensità di Sinner, poi vittorioso in quattro parziali.

Oltre alla reazione dei quotidiani italiani, anche nel panorama internazionale il quinto successo Slam di Jannik è stato abbondantemente riportato nelle prime pagine dei giornali e dei siti online più visitati.

Sinner bicampione a Wimbledon – La rassegna stampa internazionale

Rimanendo entro i confini inglesi, nella sezione Sport la BBC titola: “Da una sconfitta shock al titolo di Wimbledon: il Sinner resiliente torna in vetta”. Oltreoceano, anche il The Athletic dedica ampio spazio alla vittoria dell’azzurro: “Game, Set, Match: Jannik Sinner rimonta Alexander Zverev e difende il titolo di Wimbledon”, titola la sezione sportiva del New York Times, che invece sceglie le parole “Il campione di Wimbledon si ripete”, per la notizia inserita in prima pagina.

In prima pagina su Bild, quotidiano tedesco, si legge invece: “Zverev-Drama a Wimbledon”, mentre il sito online opta per: “Zverev si lascia sfuggire il miracolo di Wimbledon”.

Anche L’Equipe ci tiene a segnalare la vittoria di Sinner in prima pagina (“Per Sinner, Londra è il faro”), che però viene dedicata in primis alla nona tappa del Tour de France.

Storia simile per Marca (“Sinner si ripete e vince il suo quinto Slam”), che sceglie come apertura un’intervista a Mikel Merino, centrocampista della Spagna, attualmente in semifinale ai Mondiali di calcio.