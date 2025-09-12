Laver Cup: forfait di Tiafoe, chiamato al suo posto De Minaur

Manca sempre meno alla Laver Cup 2025, che quest’anno si svolgerà a San Francisco dal 19 al 21 settembre. Se il Team Europe di Yannick Noah (vicecapitano Tim Henman) è già al completo e, salvo forfait dell’ultimo minuto, quello resterà, lo stesso non si può dire del Team World, costretto a rinunciare a un habitué della competizione come Frances Tiafoe. “Sentiremo la mancanza di Frances a San Francisco – ammette il capitano Andre Agassi (il vicecapitano del Team World sarà Pat Rafter) – ma non potremmo essere più entusiasti di accogliere nel team uno dei migliori e dei più in forma giocatori al mondo”.

Team World roster update.



World No. 8 and top-ranked Australian Alex de Minaur will join Team World in San Francisco, replacing American Frances Tiafoe. Captain Andre Agassi is counting on De Minaur to bring his trademark grit and energy to Chase Center.#LaverCup pic.twitter.com/F9Z9GoIgqT — Laver Cup (@LaverCup) September 12, 2025

“È un onore potermi unire al Team World di capitan Agassi”, dice De Minaur. “La mia prima Laver Cup a Londra nel 2022 è stata un’esperienza fantastica, sarò pronto a dare tutto quel che ho per aiutare la squadra a sollevare il trofeo“. Di seguito gli schieramenti definitivi.