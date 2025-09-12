Laver Cup: forfait di Tiafoe, chiamato al suo posto De Minaur

Manca sempre meno alla Laver Cup 2025, che quest’anno si svolgerà a San Francisco dal 19 al 21 settembre. Se il Team Europe di Yannick Noah (vicecapitano Tim Henman) è già al completo e, salvo forfait dell’ultimo minuto, quello resterà, lo stesso non si può dire del Team World, costretto a rinunciare a un habitué della competizione come Frances Tiafoe. “Sentiremo la mancanza di Frances a San Francisco – ammette il capitano Andre Agassi (il vicecapitano del Team World sarà Pat Rafter) – ma non potremmo essere più entusiasti di accogliere nel team uno dei migliori e dei più in forma giocatori al mondo”.
“È un onore potermi unire al Team World di capitan Agassi”, dice De Minaur. “La mia prima Laver Cup a Londra nel 2022 è stata un’esperienza fantastica, sarò pronto a dare tutto quel che ho per aiutare la squadra a sollevare il trofeo“. Di seguito gli schieramenti definitivi.
|Team World
|Team Europe
|Captain: Andre Agassi
|Captain: Yannick Noah
|Vice Captain: Pat Rafter
|Vice Captain: Tim Henman
|Taylor Fritz
|Carlos Alcaraz
|Alex de Minaur
|Alexander Zverev
|Francisco Cerundolo
|Holger Rune
|Alex Michelsen
|Casper Ruud
|João Fonseca
|Jakub Mensik
|Reilly Opelka
|Flavio Cobolli