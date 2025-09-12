ATP

Laver Cup: forfait di Tiafoe, chiamato al suo posto De Minaur

Il Team World perde Frances Tiafoe e prova ad essere un po' meno "Team USA" con l'innesto di Alex de Minaur

Manca sempre meno alla Laver Cup 2025, che quest’anno si svolgerà a San Francisco dal 19 al 21 settembre. Se il Team Europe di Yannick Noah (vicecapitano Tim Henman) è già al completo e, salvo forfait dell’ultimo minuto, quello resterà, lo stesso non si può dire del Team World, costretto a rinunciare a un habitué della competizione come Frances Tiafoe. “Sentiremo la mancanza di Frances a San Francisco – ammette il capitano Andre Agassi (il vicecapitano del Team World sarà Pat Rafter) – ma non potremmo essere più entusiasti di accogliere nel team uno dei migliori e dei più in forma giocatori al mondo”.

“È un onore potermi unire al Team World di capitan Agassi”, dice De Minaur. “La mia prima Laver Cup a Londra nel 2022 è stata un’esperienza fantastica, sarò pronto a dare tutto quel che ho per aiutare la squadra a sollevare il trofeo. Di seguito gli schieramenti definitivi.

Team WorldTeam Europe
Captain: Andre AgassiCaptain: Yannick Noah
Vice Captain: Pat RafterVice Captain: Tim Henman
Taylor FritzCarlos Alcaraz
Alex de MinaurAlexander Zverev
Francisco CerundoloHolger Rune
Alex MichelsenCasper Ruud
João FonsecaJakub Mensik
Reilly OpelkaFlavio Cobolli

