Roland Garros, c’è il ritiro di Vacherot. Come cambia il tabellone

Altra notizia non piacevole per quanto riguarda il Roland Garros uomini: è giunta la notizia del forfait di Valentin Vacherot. Il tennista monegasco, reduce da una stagione sulla terra rossa disseminata di forfait e ritiri dopo la semifinale raggiunta a Montecarlo, deve alzare bandiera bianca anche al Roland Garros per un problema al piede sinistro. Già al termine del primo turno vinto contro Faurel si era capito che non stesse bene. Sono arrivate oggi le conferme: il campione di Shanghai 2025 dice addio al torneo prima del suo secondo turno, favorendo l’approdo di Tabilo al terzo turno.

Il ritiro di Vacherot, che era la testa di serie numero 16, apre ulteriormente il secondo quarto di tabellone che – già presidiato da una testa di serie non eccezionale su terra come Auger-Aliassime, n.4 del seeding – ha visto pure la sconfitta al primo turno di Medvedev, la tds n.6. Tabilo affronterà al terzo turno uno tra Vallejo e Kouame. Agli ottavi da quella parte ci sono poi Auger-Aliassime e Nakashima. Da quello spicchio arriverebbe l’eventuale e teorico avversario in quarti di finale per Flavio Cobolli, che prima comunque dovrebbe superare giocatori pericolosi come Tien e probabilmente Francisco Cerundolo. In semifinale, il giocatore che uscirà vincente da questo spicchio sarebbe poi destinato ad affrontare Jannik Sinner.