Roland Garros

Roland Garros, c’è il ritiro di Vacherot. Come cambia il tabellone

Di Gianluca Sartori
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026, Valentin Vacherot (MON), Friday, April 10, 2026. Photo Felice Calabro'

Altra notizia non piacevole per quanto riguarda il Roland Garros uomini: è giunta la notizia del forfait di Valentin Vacherot. Il tennista monegasco, reduce da una stagione sulla terra rossa disseminata di forfait e ritiri dopo la semifinale raggiunta a Montecarlo, deve alzare bandiera bianca anche al Roland Garros per un problema al piede sinistro. Già al termine del primo turno vinto contro Faurel si era capito che non stesse bene. Sono arrivate oggi le conferme: il campione di Shanghai 2025 dice addio al torneo prima del suo secondo turno, favorendo l’approdo di Tabilo al terzo turno.

Il ritiro di Vacherot, che era la testa di serie numero 16, apre ulteriormente il secondo quarto di tabellone che – già presidiato da una testa di serie non eccezionale su terra come Auger-Aliassime, n.4 del seeding – ha visto pure la sconfitta al primo turno di Medvedev, la tds n.6. Tabilo affronterà al terzo turno uno tra Vallejo e Kouame. Agli ottavi da quella parte ci sono poi Auger-Aliassime e Nakashima. Da quello spicchio arriverebbe l’eventuale e teorico avversario in quarti di finale per Flavio Cobolli, che prima comunque dovrebbe superare giocatori pericolosi come Tien e probabilmente Francisco Cerundolo. In semifinale, il giocatore che uscirà vincente da questo spicchio sarebbe poi destinato ad affrontare Jannik Sinner.

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Iga Swiatek – WTA Roma 2026 (foto: Francesca Micheli/Ubitennis)
Roland Garros, la giornata da dieci e lode di Swiatek: Iga vince facile, perdono Rybakina e Ostapenko
Roland Garros
Davidovich Fokina piantato in tronco dal suo coach Puerta via SMS. “Come persona ha fallito”
Interviste
Federico Cinà (@Instagram Federico Cinà)
Roland Garros, Cinà: “Le aspettative ci sono ma penso di gestirle bene. Wimbledon? Prima, due Challenger su terra”
Interviste
Roland Garros, il programma di giovedì 28 maggio: mezzogiorno di Sinner, anche Berrettini sullo Chatrier
Roland Garros