Coppa Davis: la Repubblica Ceca di Lehecka e Mensik beffa Fritz e Tiafoe. USA out!

USA – Repubblica Ceca 2-3

Si è conclusa con una disfatta per la flotta Statunitense la sfida a Delray Beach contro la Repubblica Ceca, valida per l’accesso alle Finals 8 di Coppa Davis.

Nel secondo e decisivo Round di Qualifiers, gli USA hanno ospitato nella calda Florida la pericolosissima Republica Ceca, che ha giustiziato gli americani nell’incontro decisivo, portandosi sul punteggio definitivo di 3-2. La giornata di sabato 13 settembre ha visto le due nazioni spartirsi equamente i due singolari, chiudendo il la prima parte della sfida sull’1-1, in virtù dei match rispettivamente conquistati da Lehecka ai danni di Tiafoe, e da Taylor Fritz su Jakub Mensik.

CZECHIA IS GOING TO THE DAVIS CUP FINALS!



20 year old Jakub Mensik easily beats Frances Tiafoe 6-1, 6-4 in the deciding 5th rubber. Too good.



USA 2-3 CZE



Tiafoe (now 1-7 in Davis Cup) was very poor this weekend as he has been pretty much all year long…



Tough to see. pic.twitter.com/7Z4DoVT2VO — José Morgado (@josemorgado) September 14, 2025

Il giorno seguente, i padroni di casa, guidati dal leggendario Bob Bryan, hanno siglato il sorpasso aggiudicandosi un fondamentale doppio, che ha sorriso al navigato duo statunitense formato da Ram e Krajicek, i quali hanno sconfitto in tre set (7-6 5-7 6-4) Machac e Mensik. Così, agli USA – passati in vantaggio nel terzo incontro – sarebbe bastato il timbro finale di Taylor Fritz per assicurarsi un posto tra i migliori 8 paesi nelle Finals di Bologna, ma il numero 16 del mondo, Jiri Lehecka, ha rovinato la festa. Il ventitreenne ha impiegato due ore e ventisette minuti per mettere k.o il numero uno del team avversario, trovatosi persino in vantaggio di un break all’alba del set decisivo, e poi rimontato da un Lehecka strepitoso. Grazie allo score di 6-4 3-6 6-4 in suo favore, il discepolo di Tomas Berdych ha messo la Repubblica Ceca nelle condizioni di giocarsi il tutto per tutto nel quinto incontro della sfida, dove il talentuosissimo Jakub Mensik non ha dato chance a Frances Tiafoe. In 70 giri d’orologio, il nativo di Prostejov ha bissato il successo ai danni dello statunitense, consegnando il pass per le Finals alla Cechia. Tiafoe è stato schiacciato per poco più di un’ora dalla pressione dello scatenato Mensik, che ha lasciato soltanto 5 giochi all’ex numero 10 del mondo.

Dunque, dopo 9 anni dall’ultima volta, gli USA perdono uno scontro casalingo, e la Repubblica Ceca guidata da Tomas Berdych stacca il biglietto per le Final 8 con destinazione Bologna!