Laver Cup, tutte le novità per un’esperienza immersiva: Alcaraz e co. come non li abbiamo mai visti

La Laver Cup è ormai parte integrante del calendario tennistico. È divenuta un appuntamento inderogabile, che offre agli appassionati di tennis una competizione differente da tutto ciò a cui si è abituati, seppur si tratti di un’esibizione. È pur vero che il marketing è la base di questo evento, ma l’occasione di vedere i migliori giocatori che si sfidano senza pressioni e che si uniscono per dar vita a coppie di doppio tanto inedite quanto entusiasmanti è ghiotta.

Per l’edizione del 2025, che si terrà a San Francisco tra il 19 e il 21 settembre, gli organizzatori si sono impegnati a portare ulteriori innovazioni, per garantire ai tifosi un’esperienza immersiva. Novità che saranno anche a disposizione del Team Europa e Mondo e dei rispettivi capitani Yannick Noah e Andre Agassi, entrambi al debutto in panchina.

La prima introduzione è il Laver Cup Coaching Tool, uno strumento che fornisce, tramite tablet, statistiche analitiche e dettagli tattici come la posizione al servizio e il piazzamento in risposta, con l’obiettivo di aiutare a trovare la chiave dei match. A questo si aggiunge il Laver Cup Hub, una destinazione digitale con punteggi in tempo reale e momenti salienti delle partite, pronto all’uso per gli spettatori.

Per tutti coloro che accorreranno a vedere le partite dal vivo, la Laver Cup Fan Radio offrirà la telecronaca in diretta, ma soprattutto l’audio dalle panchine delle squadre. È pressoché impossibile negare che vedere i partecipanti farsi coaching a vicenda è uno degli aspetti più affascinanti e divertenti del format. La Laver Cup Animated, inoltre, garantirà riprese ancor più dettagliate, grazie alle quali sarà quasi come essere a fianco dei protagonisti, tramite Tennis Channel.

“Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare la Laver Cup per i nostri giocatori e tifosi” ha dichiarato Steve Zacks,

CEO di Laver Cup. “Il nostro impegno per l’innovazione è al centro di ciò che facciamo e siamo entusiasti di presentare queste nuove funzionalità di trasmissione e digitali. Offriranno una connessione più profonda e coinvolgente per coloro che guardano da tutto il mondo e nell’arena, garantendo che il nostro pubblico si senta più vicino che mai all’atmosfera elettrizzante della Laver Cup“.

La tre giorni di esibizione avrà come protagonisti tanti top player, tra cui quattro giocatori tra i primi 10. Il fresco numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik e Flavio Cobolli saranno al servizio di capitan Yannick Noah per il Team Europa.

A sfidarli Taylor Fritz, Alex de Minaur, Francisco Cerundolo, Joao Fonseca, Alex Michelsen e Reilly Opelka, capitanati da Andre Agassi. Nelle ultime ore, sono stati resi noti anche i nomi delle riserve: Tomas Machac e Jenson Brooksby completano le rose.










