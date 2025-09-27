Italiani

ATP Pechino: Musetti non si allena, ma l’ipotesi forfait sembra remota

"Non sono preoccupato", aveva dichiarato Lorenzo nella giornata di venerdì. L'azzurro tornerà in campo - al netto di sorprese - domenica contro Adrien Mannarino

By Pietro Sanò
1 Min Read
Lorenzo Musetti - US Open 2025 (foto X @usopen)

Grande prova di forza di Lorenzo Musetti nell’esordio a Pechino, dove è riuscito a resistere per oltre due ore e trenta al bombardiere Mpetshi Perricard. L’azzurro – attualmente numero 9 del mondo – ha richiesto l’intervento del Medical Timeout nel corso del secondo parziale per un fastidio all’interno coscia, che però non lo ha condizionato più di tanto sino alla conclusione dell’incontro.

Secondo quanto appreso da Spazio Tennis (e in modo particolare dal collega Lorenzo Ercoli), Lorenzo Musetti non prenderà parte all’allenamento previsto nella giornata di sabato 27 settembre, il che non desta molta preoccupazione in virtù delle parole rilasciate dal carrarino in zona mista: “Non sono preoccupato, mi do 24 ore per vedere come recupererò”. La mossa di Lorenzo sembra essere soltanto preventiva, e mirata al preservarsi così da essere pronto per la sfida di domenica contro Adrian Mannarino.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Il tennis e la vita di Rafael Nadal dopo una rivalità sportiva d’élite: «Non abbiamo mai avuto tempo per rilassarci»
Interviste
UTS London, Draper ritorna in campo a sorpresa: “Non vedo l’ora”
ATP
Fiocco azzurro per Ubitennis
Personaggi
Six Kings Slam, il sorteggio: Sinner affronta Tsitsipas, Djokovic e Alcaraz già in semifinale
ATP