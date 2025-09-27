ATP Pechino: Musetti non si allena, ma l’ipotesi forfait sembra remota

Grande prova di forza di Lorenzo Musetti nell’esordio a Pechino, dove è riuscito a resistere per oltre due ore e trenta al bombardiere Mpetshi Perricard. L’azzurro – attualmente numero 9 del mondo – ha richiesto l’intervento del Medical Timeout nel corso del secondo parziale per un fastidio all’interno coscia, che però non lo ha condizionato più di tanto sino alla conclusione dell’incontro.

Secondo quanto appreso da Spazio Tennis (e in modo particolare dal collega Lorenzo Ercoli), Lorenzo Musetti non prenderà parte all’allenamento previsto nella giornata di sabato 27 settembre, il che non desta molta preoccupazione in virtù delle parole rilasciate dal carrarino in zona mista: “Non sono preoccupato, mi do 24 ore per vedere come recupererò”. La mossa di Lorenzo sembra essere soltanto preventiva, e mirata al preservarsi così da essere pronto per la sfida di domenica contro Adrian Mannarino.