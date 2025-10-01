ATP Pechino, Tien: “Una settimana incredibile, l’esperienza di Chang mi sta aiutando tanto”

Learner Tien è stato sconfitto nettamente nella finale del China Open di Pechino da Jannik Sinner: il giovane talento americano – che grazie a questo risultato metterà la firma sul proprio best ranking di numero 36 – nel corso della conferenza stampa post-partita ha parlato della sua settimana, della prima finale a livello ATP, delle qualità di Sinner e del rapporto con il nuovo allenatore Michael Chang.

Domanda: “Deve essere stata una settimana incredibile per te, quello che hai ottenuto in questo torneo è davvero impressionante. Puoi raccontarci un po’ che cosa hai tratto da questa esperienza al China Open?”

Tien: “Sì, è stata una grande settimana. Ovviamente mi sarebbe piaciuto chiuderla in bellezza, ma in ogni caso sono davvero contento di come è andata. È stata la mia prima semifinale a livello ATP, la mia prima finale, quindi sono molto felice di tutti i miei progressi. Il mio primo torneo di Pechino è stato fantastico e ho sentito un grande supporto. Sto imparando molto, settimana dopo settimana, questo è il mio primo anno nel circuito, quindi credo che ogni settimana sto accumulando nuove esperienze, affrontando nuovi giocatori, situazioni diverse, match differenti. Tutte queste esperienze sono davvero preziose.

Con il mio nuovo allenatore sto cercando di assorbire il più possibile. Settimane come questa sono molto utili per la mia crescita”

Domanda: “Questa settimana sei stato co-protagonista di due match piuttosto movimentati, tra i fischi per Musetti e il warning a Medvedev: come sei riuscito a superare queste distrazioni?”

Tien: “Non è facile non farsi distrarre quando succedono così tante cose durante il match, dall’altra parte del campo. Ho cercato solo di concentrarmi su quello che posso controllare, perché so che Daniil stava lottando con i crampi ieri. È davvero brutale. A volte i crampi passano, a volte no, e non puoi farci nulla. Ho cercato solamente di rimanere concentrato, così come nei quarti con Lorenzo: non sai se si tratta di un infortunio passeggero oppure di un problema impossibile da superare. Ho provato a pensare solamente a me stesso e al mio gioco, ovviamente non vuoi mai battere un giocatore per ritiro ma alla fine, non c’è molto che puoi fare, puoi solamente continuare a giocare”

Learner Tien after losing to Jannik Sinner in the final of Beiiing



Domanda: “Che cosa ti ha impressionato di Jannik?”

Tien: “E’ stata una partita molto dura, è inutile negarlo. Nei pochi game di risposta in cui sentivo di essere in partita lui è riuscito comunque a uscirne servendo bene. Ha servito davvero bene oggi. Ha ottenuto molti punti facili con il servizio. Non riuscivo a leggerlo bene. I game di risposta per me oggi sono stati davvero difficili. La pressione che ti mette punto dopo punto penso sia davvero intensa, è l’aspetto che lo rende speciale”

Domanda: “Come sta proseguendo il lavoro con il tuo nuovo allenatore, Michael Chang?”

Tien: “Non ho mai lavorato con un allenatore che ha giocato da professionista prima d’ora, almeno non a quel livello. Penso che l’esperienza che ha, sia come giocatore che come coach, sia preziosissima, perché io sono all’inizio e non ne ho ancora molta. Avere un coach che ha vissuto in prima persona quello che sto attraversando ora, che conosce la vita di tutti i giorni nel tour, che può capire che cosa penso, come mi sento… è fantastico. Penso che non devi per forza essere stato un grande giocatore per essere un buon allenatore, ma la sua esperienza mi sta aiutato tantissimo. È una prospettiva nuova che mi ha davvero aperto gli occhi. Un volto nuovo, una voce nuova… la nostra collaborazione sta andando alla grande”