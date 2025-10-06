ATP Shanghai: Auger-Aliassime e De Minaur avanzano spediti. Lehecka doma Shapovalov

Oggi al Rolex Shanghai Masters sono di scena gli incontri di terzo turno della parte alta del tabellone, validi per delineare il quadro degli ottavi di finale. Vittorie convincenti per Aliassime e De Minaur, mentre Lehecka rifila un doppio 6-4 a un altalenante Shapovalov.

[12] F. Auger-Aliassime b. J. De Jong 6-4 7-5

Felix Auger-Aliassime accede agli ottavi di finale del Rolex Shanghai Masters con una vittoria autoritaria contro l’olandese Jesper De Jong, sconfitto 6-4 7-5 in 1h e 41′. La 12esima testa di serie ha condotto il match fin dal primo 15, supportato da una solida prima palla, con cui ha portato a casa 30 punti su 39. Il primo parziale è deciso nel settimo game, quando il canadese strappa il servizio all’olandese grazie all’unica palla break di tutto il set.

Nella ripresa De Jong dà del filo da torcere ad Aliassime, aiutato dal servizio, che tiene a bada il canadese in risposta. Nel quinto game Auger passa in vantaggio, ma viene contro breakkato immediatamente. Ma nell’undicesimo gioco c’è un nuovo break per la 12esima forza del seeding, stavolta decisivo per chiudere 7-5. Adesso per Aliassime ci sarà il vincente tra Darderi e Musetti.

[7] A. De Minaur b. K. Majchrzak 6-1 7-5

L’australiano Alex De Minaur impiega due set per avere la meglio sul polacco Kamil Majchrzak, sconfitto in due set 6-1 7-5 in 1h e 28′. Solida la prova della settima forza del tabellone che al servizio è costante – 77% di punti con la prima, 71% con la seconda – e in risposta riesce a sfruttare la poca consistenza della seconda palla di Majchrzak. Il primo set vede l’australiano infilare tre break consecutivi dal terzo game in avanti, che chiudono presto il parziale per 6-1 in favore di un De Minaur ingiocabile nei turni di battuta (9/9 di punti ottenuti con la prima).

Nella ripresa il polacco è più intraprendente, riuscendo perfino a strappare il servizio al suo avversario nel settimo gioco. Un vantaggio fugace però, perché De Minaur trova subito il contro- break; e poi beffa Majchrzak nel dodicesimo game, a un passo dal tie-break, chiudendo 7-5. Agli ottavi il numero 1 d’Australia affronterà Borges, che ha battuto 7-6(5) 4-6 6-3 Juncheng Shang.

[15] J. Lehecka b. [23] D. Shapovalov 6-4 6-4

Il ceco Jiri Lehecka si impone con un periodico 6-4 sul canadese Denis Shapovalov, per accedere agli ottavi di finale del 1000 di Shanghai dopo 1h e 34′ di partita. Come al solito Lehecka ha fatto la voce grossa al servizio dietro alla sua pesante prima palla, ma Shapovalov ha saputo tenere botta, annullando 10 palle break su 14 con il solito tennis estemporaneo, fatto di vincenti improvvisi ed errori inspiegabili. Il ceco passa subito a condurre con il break in apertura, ma il canadese c’è, e trova il contro-break nel sesto gioco. La seconda palla di Shapovalov però è troppo timida, e Lehecka ne approfitta per rimettere la testa avanti nel settimo gioco, giusto in tempo per chiudere il primo set 6-4.

Dalla ripresa il canadese è decisamente più aggressivo e costante al servizio, ma anche prodigo di errori, è la sua cifra. Shapo perde ancora il servizio in apertura, ma rimedia nel quarto gioco. Nel settimo game Lehecka torna avanti nel punteggio, ma non chiude prima del decimo, dato che sul 5-3 ha ben 5 match point annullati dalla resilienza della 23esima forza del seeding, che alla fine cede le armi alla maggior costanza del ceco. Al prossimo turno Jiri Lehecka affronterà il vincente tra Zverev e Rinderknech.

