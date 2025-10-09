ATP

Jannik Sinner potrebbe partecipare al “Million Dollar 1 Point Slam”, evento pre-Australian Open

Craig Tiley: "Sinner, e anche Venus Williams tra gli altri, ci ha chiamato per partecipare"

By Paolo Pinto
1 Min Read
Jannik Sinner - Pechino 2025 (foto X @chinaopen)


📣 Guarda il torneo ATP di Shanghai in streaming su NOW! 

Anche Jannik Sinner potrebbe essere presente alla line-up del “Million Dollar 1 Point Slam”, l’esibizione organizzata dagli Australian Open per l’edizione 2026 che si svolgerà nella settimana prima del torneo.

Ha già dato la sua disponibilità il n. 1 del mondo Carlos Alcaraz. Si tratta di una manifestazione che vede al via 32 giocatori, 22 professionisti e 10 dilettanti. Si gioca un solo punto a partita e il vincitore finale conquisterà il primo premio di un milione di dollari australiani, circa 600.000,00 € (da cui il nome dell’evento).

Gli organizzatori hanno dichiarato di aver ricevuto tante telefonate da tennisti professionisti, molto entusiasti, tra cui quelle di Jannisk Sinner e Venus Williams.

Craig Tiley, direttore degli Australian Open, al podcast The Tennis è entrato nei particolari dell’evento: “Saranno gli uomini e le donne con il ranking più alto ad avere accesso. Con un tabellone da 32 partecipanti, sarà uno show di un’ora e mezza o due ore. L’idea principale però non riguarda tanto l’aspetto professionale, quanto l’attivazione della comunità. È pensato per far sentire tutti come se avessero la possibilità di giocare qualcosa durante l’Australian Open“.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Shanghai, ancora Djokovic: supera Bergs e conquista la decima semifinale in Cina
ATP
ATP Shanghai: la favola di Vacherot prosegue. Battuto Rune in rimonta
ATP
WTA Wuhan: Tauson parte bene, ma crolla fisicamente. Paolini vince per ritiro e vola ai quarti
WTA
WTA Wuhan: Sabalenka non dà scampo a Samsonova, Pegula infierisce sulle crepe di Alexandrova
WTA