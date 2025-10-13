Serie A1 femminile, il TC Rungg/SudTirol a punteggio pieno

Nel Girone 1 è finita in parità la sfida tra due squadre che avevano iniziato con una sconfitta il campionato 2025 e che avevano necessità di “rompere il ghiaccio”: il TC Parioli, tornato quest’anno in A1 ma con ben sette scudetti all’attivo, vittorie di Camilla Rosatello sia in singolare che in doppio con Beatrice Lombardo mentre per il TC Padova Argos i punti portano la firma di Isabella Maria Serban e Lavinia Luciano. Si è invece conclusa con un “cappotto” la sfida al vertice con il TC Rungg/SudTirol, semifinalista lo scorso anno, che ha sfruttato al meglio il fattore campo contro un TC Cagliari in formazione un po’ rimaneggiata: vittorie in singolare di Dalila Spiteri, Verena Meliss e della spagnola Angela Maria Fita Bolouda e in doppio di Meliss/Silvia Ambrosio.

Si è lasciato subito alle spalle il ko dell’esordio l’AT Verona, campione d’Italia in carica, penalizzato di un punto per non aver schierato in Sicilia le atlete del vivaio. Il club veneto ha battuto in casa il neopromosso TC Prato grazie ai successi in singolare della spagnola Eva Alvarez Guerrero, Aurora Zantedeschi (in singolare e in doppio con Angelica Moratelli) ed Angelica Raggi. Nell’altra sfida del Girone 2 successo in trasferta del CT Palermo, finalista lo scorso campionato, in casa del Tennis Beinasco: per il team siciliano a segno Anastasia Abbagnato e la rumena Alexandra Cadantu sia in singolare che in doppio; di Jennifer Ruggeri, invece, il punto per le piemontesi.

Questi i risultati della 2ª giornata – domenica 12 ottobre:



GIRONE 1

TC Parioli – TC Padova Argos 2-2

TC Rungg/SudTirol – TC Cagliari 4-0

GIRONE 2

Tennis Beinasco – CT Palermo 1-3

AT Verona – TC Prato 4-0

CLASSIFICHE:

GIRONE 1

6 (2) TC Rungg-SudTirol/Kiku

3 (2) TC Cagliari

1 (2) TC Padova Argos

1 (2) TC Parioli

GIRONE 2

4 (2) CT Palermo

3 (2) TC Prato

3 (2) AT Verona *

0 (2) Tennis Beinasco (Torino)

(*un punto di penalità: nella prima giornata non hanno schierato le atlete del vivaio)