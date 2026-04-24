WTA Madrid: la corsa di Grant si infrange contro l’esperienza di Cirstea

[25] S. Cirstea b. [Q] T. Grant 6-2 7-6(5)

L’esperienza di Sorana Cirstea ha la meglio sull’esuberanza di Tyra Grant, che saluta il Mutua Madrid Open al secondo turno. La testa di serie numero 25 pone fine alla corsa della 18enne azzurra con una vittoria in due set, 6-2 7-6(5) il punteggio.

Dopo un primo set sottotono, in cui la romena non lascia scampo all’avversaria, Grant trova il break in avvio di secondo parziale, che le permette di fare gara di testa. Il vantaggio dà coraggio alla numero 262 del mondo, che gioca con personalità e vivacità fino al 5-4, quando fallisce al momento di pareggiare i conti. Cirstea recupera e trascina il match al tiebreak, dove la veterana di Bucarest rimonta da 5-3, con quattro punti consecutivi.

Nonostante la sconfitta, il percorso di Grant non può che scatenare giudizi positivi. Tra qualificazioni e tabellone principale, l’azzurra ottiene tre vittorie di fila con altrettante top 100 e anche nella partita odierna si gioca le proprie carte senza timore. La prima di servizio è competitiva e il diritto potente è il finalizzatore degli scambi. La giovane età e le pochissime partite a questi livelli pesano nei momenti importanti.

È arrivata comunque la prima vittoria nel circuito maggiore, risultato che la riavvicinerà alla top 200.

Per Cirstea la sfida con Grant è l’esordio al WTA 1000 di Madrid. Dopo il ritiro di Rouen e il forfait in doppio alla Caja Mágica, la 36enne prosegue la sua ultima stagione trionfale sul circuito e dimostra di aver superato le noie muscolari. Adesso sfiderà la vincente tra Coco Gauff e Leolia Jeanjean.

Primo set: Cirstea fa valere l’esperienza

Cirstea inaugura il match con tutta l’autorità della veterana, tenendo il servizio a 0 con solidità. Qualche difficoltà in più, invece, nel primo turno di battuta per Grant, che risolve un insidioso 15-30 con la potenza del proprio diritto. In risposta Tyra prova a incidere con il colpo di inizio gioco, ma la precisione va e viene. Nel sesto gioco l’azzurra, con un approccio con il back di rovescio che la espone al passante dell’avversaria, concede tre palle break consecutive. Annulla le prime due affidandosi al diritto, ma alla terza occasione deve cedere. Sorana piazza la risposta nei piedi di Grant, che non può organizzare il colpo in uscita dal servizio. La battuta della numero 262 si sgretola e sul 5-2 Tyra deve fronteggiare due set point. A Cirstea basta il primo per portarsi in vantaggio di un set: il rovescio dell’azzurra non atterra in campo.

Secondo set: Grant non chiude con il servizio, Cirstea si prende il terzo turno di Madrid al tiebreak

Nel primo game del secondo parziale, Grant si procura subito l’opportunità di andare avanti di un break. E alla prima chance in risposta del suo incontro, Tyra fa 1-0: la difesa dell’azzurra è preziosa, Cirstea sbanda con il diritto e cede. La 18enne italiana conferma il break con un game thriller. Portatasi 40-0, viene riacciuffata e costretta ai vantaggi dalla rivale. Il coraggio di Grant con un’accelerazione di diritto paga e, nonostante il brivido, allunga sul 2-0. La romena pare aver superato il passaggio a vuoto e riprende a comandare gli scambi. Tuttavia, l’azzurra si è liberata della tensione dell’esordio in un secondo turno ‘1000’ e può sprigionare tutta la personalità.

Forte del vantaggio, Tyra gestisce i propri turni con prime di servizio incisive, accelerazioni nei primi colpi per abbreviare gli scambi e un’attenzione tattica degna di nota. Traiettorie che si alzano al momento opportuno e qualche soluzione estemporanea con la smorzata, come quella provvidenziale giocata sul 15-30 nell’ottavo gioco, che le permette di rimettere in parità il punteggio, prima di fare 5-3.

Al momento di servire per pareggiare i conti, però, Grant perde efficacia alla battuta, con una prima che fatica a entrare, e si espone al controbreak di Cirstea. L’azzurra sbaglia la direzione dell’attacco e la difesa della 25esima testa di serie plana sulla riga, ribaltando l’inerzia dello scambio. Tyra non ci sta e si guadagna due occasioni per ritornare avanti di un break. Spreca la prima esagerando in potenza con la risposta di diritto su una seconda della rivale. Sfuma anche l’altra possibilità: con il colpo di inizio gioco non trova il campo alla ricerca della profondità. Con il terzo errore in risposta di fila regala a Cirstea la palla del 6-5. Sorana opera il sorpasso e si garantisce il tiebreak. Nel dodicesimo gioco la giovane italiana è ancora sotto pressione. Trascinata ai vantaggi, rispedisce al mittente le minacce di Sorana e fa 6-6.

Nel tiebreak, l’ordine dei servizi non è scardinato fino al 4-3. Il primo allungo è a firma tricolore: Grant si difende e induce all’errore la numero 26 WTA. Il 5-4 è ancora fatale per Tyra, che perde il controllo del diritto e permette all’avversaria di recuperare il minibreak. Cirstea si prende anche il secondo punto in risposta e si procura un match point con il servizio a disposizione. Il diritto tradisce ancora l’azzurra, che pone fine al tiebreak con un errore. La romena si prende il terzo turno del Mutua Madrid Open per 7 punti a 5.