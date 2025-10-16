Six Kings Slam, Sinner: “Il tennis un hobby da praticare col sorriso. Coppa Davis? Non abbiamo ancora deciso” [VIDEO]

Dopo il trionfo dello scorso anno, Jannik Sinner è ritornato a Riad per replicare il successo ottenuto nel 2024, e il debutto in questa seconda seconda edizione del Six Kings Slam è stato pressoché eccellente. L’azzurro ha infatti demolito Stefanos Tsitsipas in due set, prenotando un’attesissima semifinale contro Novak Djokovic. Ecco cos’ha detto il numero due del mondo in conferenza stampa:

Ubaldo Scanagatta: In Italia siamo rimasti scioccati per i tuoi crampi. Tu hai detto ‘è una cosa mentale’, io non ho capito perché pensavo fosse una cosa fisica principalmente, perché anche mentale? Come lo spieghi?

Jannik Sinner: “E’ una parte, poi c’era tanto caldo, tanto umido, ci sono tante cose da mettere in considerazione, i crampi non sono successi solamente a me, ci sono tanti giocatori che li hanno presi, però spesso la mente è connessa con il corpo, e nel momento in cui ti metti tanta tensione delle altre cose che non puoi controllare possono succedere, di là mi sono successe, stiamo provando a capire il perché, a volte non c’è sempre il perché, quindi le cose possono capitare e alla fine ora sto bene, quindi è la cosa più importante”.

Ubaldo Scanagatta: Come procede il tuo studio su Alcaraz? Hai detto ‘devo fare qualcosa’, ‘devo migliorare’, su che cosa si lavora in particolare?

Jannik Sinner: “Difficile dirlo, ma se vai a un torneo dove ci sono cento giocatori, tutti i cento giocatori vogliono migliorare, non è una cosa nuova, non è una cosa nuova che sto facendo io, alla fine sto provando di massimizzare il mio potenziale al cento per cento, stiamo provando a lavorarci, Carlos è uno dei giocatori con cui sto lavorando per arrivare, però non mi devo neanche dimenticare che ci sono tante partite molto molto vicine, quindi niente, però alla fine la risposta migliore è sempre giocare contro i migliori giocatori in partita“.

Ubaldo Scanagatta: Qui ci sono tantissimi soldi, ma ci sono tantissimi soldi anche come bonus per gli sponsor. Ma quanto? Si può sapere?

Jannik Sinner: “Figurati se dico… se parlo di soldi”

Ubaldo Scanagatta. Coppa Davis? 51% di giocarla o 49?

Jannik Sinner: “Dobbiamo ancora decidere, non si sa“.

D. Sei soddisfatto della tua prestazione di oggi?

Jannik Sinner: “Sì, sono molto felice di essere tornato qui. È un torneo molto diverso, è la seconda volta consecutiva che ci gioco. C’era un’atmosfera fantastica, che per noi è la cosa più importante. È stata una buona partita da parte mia, molto solida da fondo campo. Stefanos è un avversario molto difficile, quindi sono molto contento della partita di oggi e vediamo cosa succederà domani”

D. Hai battuto sia Novak che Alcaraz. Cosa ti dicono queste vittorie?

Jannik Sinner: “Due avversari diversi, due stili di gioco diversi. Ogni volta che giochi contro di loro, devi dare il meglio di te, essere al massimo, se vuoi batterli. Sono molto, molto difficili, quindi vedremo. Andiamo avanti giorno per giorno. Domani sarà una giornata difficile, ma ripeto, sono felice di essere qui. Sono felice di misurarmi con i migliori giocatori del mondo e poi vedremo cosa succederà, ma speriamo tutti in una bella partita“.

D. Senza punti in palio per la classifica, cosa ti spinge quando scendi in campo? È la rivalità, l’orgoglio o semplicemente la passione per il gioco?

Jannik Sinner: “Beh, la passione. Hai avversari molto difficili.

Ti misuri con i migliori giocatori del mondo. C’è la motivazione del denaro. Dobbiamo sapere cosa c’è in gioco, tutto qui.

Ma vorremmo anche rendere questo sport più popolare. È per questo che veniamo qui. Penso che sia una parte molto importante del tennis mondiale. Soprattutto in futuro, sarà molto importante. Siamo felici di portare il tennis qui e di promuoverlo nel miglior modo possibile. Per farlo, abbiamo bisogno che i migliori giocatori del mondo vengano qui e mostrino quanto sia bello e salutare il tennis. È una combinazione di tutto questo. Credo che sia per questo che siamo qui”.

D. Qual è l’aspetto più difficile dell’essere un tennista che la gente non nota?

Jannik Sinner: “Mi considero fortunato per la posizione in cui mi trovo. Ma ovviamente ci sono alti e bassi emotivi e mentali. Viaggiamo molto, il che è fantastico, ma a volte non è facile.

Sei lontano dalla famiglia, dagli amici e dalle persone care. Non è facile. Ma in generale penso che siamo molto fortunati a poter fare quello che facciamo.

A volte non puoi muoverti liberamente per le città perché la gente ti riconosce. A volte non è facile nemmeno avere una buona privacy. Dal mio punto di vista, questo è il miglior lavoro che potrei avere. È iniziato come un hobby e ora posso definirlo un lavoro. Ma giocare a tennis dovrebbe comunque essere un hobby, da praticare con il sorriso sulle labbra. A volte non è facile. Non sono perfetto, ma è quello che cerchiamo di replicare”.

D. A volte capita che si sprechi un break point importante o un match point importante. Come riesci comunque a rimanere in partita?

Jannik Sinner: “Beh, non tutti i giorni è facile mantenere quella mentalità. Non sempre è facile, ma allo stesso tempo devi ricordarti perché sei sul campo. Si tratta di lottare per ogni palla e avere una mentalità vincente. Questo è ciò che mi ha portato al primo posto in classifica. Se abbassi un po’ la guardia, gli altri ti raggiungono. Vedono la tua difficoltà e alzano il loro livello. È un gioco molto mentale. A volte bisogna mettere la faccia da poker, come dico sempre. Ma alla fine dei conti, non c’è posto migliore per giocare a tennis che una finale del Grande Slam. Bisogna ricordarlo. Ecco perché cerco di fare del mio meglio, anche dopo, il che è stato fantastico. Cercheremo di farlo il più spesso possibile in futuro. Se ci riuscirò, bene. Altrimenti, farò del mio meglio”.

D. Sappiamo che ti sei ritirato a Shanghai a causa di un problema fisico. Come stai fisicamente adesso? E quali sono i tuoi obiettivi per il resto della stagione?

Jannik Sinner: “Fisicamente mi sento bene. Anche mentalmente sono molto felice di essere tornato in campo. L’obiettivo è giocare al meglio per il resto della stagione. È una stagione molto importante per me. Adoro il circuito indoor, specialmente in Europa. Mi dà tante sensazioni positive, mi fa sentire a casa. Tutto qui. Sto cercando di giocare il maggior numero possibile di partite. Poi vedremo cosa riuscirò a fare. È l’ultimo sprint della stagione”.

D. Domani ci sarà una partita importante con Novak. Pensi che sarà facile per te? C’è una certa differenza tra te e Novak. Tu hai 24 anni e Novak 38, e lui sta per ritirarsi. Pensi che sarà facile per te?

Jannik Sinner: “No, non è mai facile. È una delle sfide più difficili che abbiamo in questo sport. Quindi, grande rispetto per Novak per essere qui. Il numero di record che ha raggiunto durante la sua carriera è incredibile. È qualcosa che nessuno ha mai fatto prima in questo sport. Quindi, sono solo molto onorato e privilegiato”.